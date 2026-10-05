Более 90% российских компаний не изменили уровень цифровой защищенности

Лишь одна из шести российских компаний, у которых на начало 2026 года были выявлены критические уязвимости, полностью устранила их за первое полугодие. Самыми незащищенными оказываются организации с обширным ИТ-периметром, который необходимо оборонять, а также имеющие большое число цифровых активов.

Полностью устранили критические уязвимости, зафиксированные на начало 2026 года, только 14,6% российских компаний, у которых они были. Такие данные приводит ИБ-вендор CICADA8 в рамках анализа 23 тыс. организаций. Еще 30,8% сократили число таких уязвимостей, но у 53,5% их состав не изменился.

CICADA8 оценивает компании только по внешним признакам, без доступа к внутренней инфраструктуре. Учитываются уязвимости внешних сервисов, сетевая гигиена, утечки учетных данных и инциденты безопасности. На основе этих данных компания получает рейтинг от 0 до 10 (высший балл). Средняя оценка защищенности внешнего цифрового периметра российских компаний составляет 6,7 балла. За полгода из более чем 20 тыс. организаций под непрерывным наблюдением существенно улучшили позиции в рейтинге 4,9%, ухудшили — 2,5%, у 92,6% они остались в прежнем уровне.

При этом даже с развитием направления киберстрахования в России пока «переложить» риски безопасности на страховую компанию не получится.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граница дозволенного».