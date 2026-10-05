Какие партии больше всего выиграли от ДЭГ на выборах в Госдуму

Самой «электронно ориентированной» партией на выборах в Госдуму стали «Новые люди», чей результат в онлайн-голосовании во всех 32 регионах оказался выше по сравнению с традиционным волеизъявлением. К такому выводу пришел “Ъ”, проанализировав итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе. А самый большой разрыв между электронным и «бумажным» голосованием обнаружился у «Единой России» (в пользу онлайна) и КПРФ (в пользу бумаги).

Основным бенефициаром ДЭГ на федеральной платформе, которое использовалось на выборах в Госдуму в 32 регионах (без учета Москвы, где применялась собственная система), стала партия «Новые люди»: ее электронный результат оказался выше «бумажного» во всех без исключения субъектах. Самый существенный разрыв обнаружился в Курганской области, где электронно за «Новых» проголосовали 19,73% избирателей, а обычными бюллетенями — всего 6,44% (см. график). Впрочем, ДЭГ в этом регионе выбрали менее 10% от всех избирателей, поэтому на общем результате такой успех почти не отразился. Разрыв более чем в 10 процентных пунктов (п. п.) между онлайн- и офлайн-результатами «Новых людей» зафиксирован также в Челябинской (19,82% и 9,07% соответственно) и Смоленской (14,52% и 3,86%) областях, а также в Пермском крае (19,08% и 8,67%).

Больше всех проиграла на электронных участках КПРФ. Только в трех регионах расхождение у нее оказалось в пользу онлайна: 1,7 п. п. в Магаданской области, 1,55 п. п. в Смоленской и 0,1 п. п.— в Челябинской. Зато в субъектах, где за коммунистов чаще голосовали «бумагой», разрыв, как правило, был гораздо выше. Самым заметным (почти 23 п. п.) он получился в Республике Алтай, где на участках КПРФ получила почти втрое больше, чем онлайн. Но так как дистанционно там голосовала почти треть избирателей, это существенно снизило общий результат партии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дистанция различного размера».