ДОСААФ получит новые задачи, старое имущество и усиленный госконтроль

Деятельности Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), которая пока регулируется подзаконными актами, будет посвящен отдельный федеральный закон. Его проект подготовило Министерство обороны РФ. В документе закреплены государственные задачи организации и перечень направлений допризывной подготовки граждан, в том числе операторов беспилотных систем. Предполагаются также передача ДОСААФ части уже используемого обществом федерального имущества и расширение финансирования.

Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ДОСААФ продолжит работать с призывниками, резервистами и контрактниками по своим «историческим» направлениям: летная и парашютная подготовка, обучение морским специальностям и т. п. Но появятся и новые виды деятельности, прежде всего подготовка операторов беспилотников и специалистов по беспилотным авиационным системам для Вооруженных сил, других силовых структур и гражданского сектора. Результаты подготовки предлагается учитывать при распределении поступающих на военную службу граждан по видам и родам войск. Сведения о полученных в ДОСААФ специальностях должны также использоваться военкоматами и призывными комиссиями при определении перспектив пребывания в резерве.

После принятия закона правительство РФ должно будет установить дополнительные требования по выполнению национальных задач, порядок их мониторинга и показатели эффективности. При этом с 2025 года в управлении организацией уже участвуют государственные структуры: в наблюдательный совет входят представители администрации президента, Минобороны и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Проект предлагает закрепить эту модель законодательно.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Школу обороны'' впишут в закон».