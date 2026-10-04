МИД Японии вызвал посла США из-за убийства морпехом местной жительницы

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса в связи с убийством местной жительницы, в котором подозревают американского морпеха. Министр призвал американскую сторону содействовать расследованию преступления, а также потребовал усилить дисциплину среди дислоцированных в стране американских военнослужащих.

Полиция Окинавы задержала 20-летнего Девина Балларда. По версии следствия, он убил 39-летнюю женщину и украл ее вещи и деньги.