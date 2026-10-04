МИД Японии вызвал посла США из-за убийства морпехом местной жительницы
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса в связи с убийством местной жительницы, в котором подозревают американского морпеха. Министр призвал американскую сторону содействовать расследованию преступления, а также потребовал усилить дисциплину среди дислоцированных в стране американских военнослужащих.
Полиция Окинавы задержала 20-летнего Девина Балларда. По версии следствия, он убил 39-летнюю женщину и украл ее вещи и деньги.
Требование усилить дисциплину связано с масштабом американского присутствия на Окинаве: по данным на 14 сентября 2026 года, там находились три четверти американских баз в Японии и более 25 тыс. военнослужащих США. Поэтому инциденты с участием военных затрагивают не только конкретное уголовное дело, но и отношения местных жителей с размещенным на острове контингентом.
Для японской стороны это не первый подобный эпизод: в июне 2025 года суд округа Наха приговорил американского морпеха к семи годам заключения за попытку изнасилования местной жительницы. Японские СМИ также сообщали о четырех попытках изнасилования со стороны американских военных за год к январю 2026 года.