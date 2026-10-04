Япония заявила протест США из-за предполагаемого убийства морпехом японки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила протест США после задержания американского морского пехотинца на Окинаве. Американца подозревают в ограблении и убийстве японки.

«Случившееся — чудовищный инцидент, который вызывает глубокое сожаление. Правительство Японии выражает решительный протест американской стороне и настоятельно требует максимального содействия следствию»,— написала госпожа Такаити в X. Она также потребовала от командования ВС США ужесточить дисциплину и принять исчерпывающие меры для предотвращения таких инцидентов в будущем.

Полиция Окинавы задержала 20-летнего американского военнослужащего Девина Балларда. По версии следствия, 3 октября в отеле города Наха он убил 39-летнюю гражданку Японии, а затем украл ее кошелек и рюкзак. Американец вину не признал.

Посольство США и командование Корпуса морской пехоты выразили соболезнования в связи с инцидентом и заявили о сотрудничестве с японскими властями. «Корпус морской пехоты относится к этим обвинениям со всей серьезностью и ожидает от каждого морского пехотинца соблюдения высочайших стандартов поведения»,— подчеркнули в подразделении.

На Окинаве дислоцирована большая часть из 18 тыс. военнослужащих США, расквартированных в Японии. Присутствие американских военных неоднократно вызывало протесты местных жителей из-за преступлений, шума и авиакатастроф.