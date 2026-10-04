Бывший вице-премьер правительства Чечни Дудаев стал председателем парламента
Депутаты парламента Чечни по итогам голосования избрали председателем Ахмеда Дудаева. Кандидатуру представителя партии «Единая Россия» предложил глава региона Рамзан Кадыров.
Прежде Ахмед Дудаев занимал пост зампредседателя правительства Чечни и был министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Рамзан Кадыров поздравил нового спикера парламента: «Он с ранних лет трудится в нашей команде... Мы прошли большой путь вместе, и все это время он был рядом со мной».