Times: миллиардер Рубен переехал в Монако из-за растущих в Британии налогов

Британский миллиардер, совладелец Reuben Brothers и акционер футбольного клуба Newcastle United Дэвид Рубен переехал в Монако. Информацию The Times подтвердил его представитель, отказавшись объяснить решение. Издание предполагает, что мотивация прежде всего заключается в том, чтобы сменить налоговое резидентство.

Дэвид Рубен располагается на втором месте среди самых богатых людей Великобритании (по версии Sunday Times Rich List 2026) c состоянием в $13,1 млрд (по оценке Bloomberg). За последние годы не менее 20 человек из этого списка переехали в Монако, среди них — химический магнат Джим Рэтклифф, основатель easyJet Стелиос Хаджи-Иоанну и гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

The Times связывает отъезд богатейших британцев из страны с изменениями в налоговом законодательстве, которые вносили лейбористы. Например, в 2025 году власти отменили статус non-domiciled, который позволял не платить налоги на полученные за рубежом доходы, а в октябре планируют повысить налог на прирост капитала. Из-за этого британские миллиардеры все чаще выбирают страны с более выгодным налоговым режимом — Монако, Швейцарию и Грецию.

Дэвид и Саймон Рубены в 1990-х боролись за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями России и Украины. По данным Bloomberg, в 1996 году братья стали третьими крупнейшими производителями металла в мире. В 2000 году они продали свою долю в бизнесе (около $250 млрд) Олегу Дерипаске. Средства они инвестировали в недвижимость и технологическую отрасль.