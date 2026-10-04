Российский супертяжеловес Сергей Павлович подерется с бразильцем Алексом Перейрой

Один из главных нокаутеров среди супертяжеловесов в смешанных единоборствах (MMA) Сергей Павлович получил шанс вплотную приблизиться к чемпионскому поединку UFC, основного промоушена в этом виде. Для этого ему, правда, надо будет справиться в декабре с его настоящей суперзвездой — Алексом Перейрой. Бразилец в прошлом году после победы в матче-реванше над еще одним россиянином — Магомедом Анкалаевым — перешел из полутяжелой (до 93 кг) в супертяжелую категорию, но дебютировал в ней неудачно — поражением от француза Сириля Гана.

Сергей Павлович три года назад уже находился рядышком с титулом, заработав репутацию одного из самых ярких персонажей среди супертяжеловесов MMA. Россиянина, одерживавшего победу за победой над сильными оппонентами вроде Деррика Льюиса, Тая Туивасы или Кертиса Блейдса, выделял прежде всего удивительный панчерский дар. Шесть поединков подряд благодаря ему он завершил нокаутами в стартовом раунде. Однако трансформировать этот талант в престижный пояс Павловичу так и не удалось.

Сергею Павловичу в Лас-Вегасе предстоит иметь дело с настоящей суперзвездой MMA. Этот ранг Алекс Перейра заслужил в предыдущей — полутяжелой — категории, в которой выступал долго, показывая себя чрезвычайно эффектным и разносторонним бойцом. Венцом карьеры бразильца в ней было прошлогоднее противостояние с мощным российским бойцом Магомедом Анкалаевым. В марте Перейра неожиданно уступил ему, в октябре добился убедительного реванша менее чем за полторы минуты. После этого Алекс Перейра отправился покорять следующую категорию. Однако его дебют в ней вышел неудачным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российскому супертяжеловесу нашли соперника потяжелее».