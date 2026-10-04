ВС разъяснил, когда руководитель «брошенного бизнеса» не отвечает за оставшиеся долги

Верховный суд РФ разъяснил, когда для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам брошенной компании недостаточно просто факта того, что лицо контролировало этот бизнес. Обычно в таких спорах руководитель или владелец ликвидированной фирмы сам должен доказать свою добросовестность. Теперь из этого правила есть исключение.

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел спор о привлечении руководителя «брошенного бизнеса» к субсидиарной ответственности. История началась в 2017 году, когда Светлана Мишустина (мажоритарная владелица с долей 70%) и Мария Антоневич (миноритарий с долей 30%) учредили ООО «Мэйдэй». Будучи гендиректором, госпожа Мишустина от имени юрлица взяла несколько беспроцентных займов у Романа Сакулина. В ноябре 2018 года, за месяц до наступления срока возврата части средств, мажоритарная совладелица вышла из состава участников ООО и назначила директором постороннего человека. Мария Антоневич возглавила компанию намного позже, только в 2020-м.

В мае 2024 года налоговики исключили компанию из ЕГРЮЛ как недействующую. После этого Роман Сакулин потребовал привлечь госпожу Антоневич к субсидиарной ответственности и взыскать с нее более 1,6 млн руб. долга юрлица по займам. Он сослался на сложившееся правило, по которому предполагается ответственность контролировавшего бизнес лица по долгам этой компании, если лицо не докажет свою невиновность. Ответчица заявляла, что не причастна к этому долгу и стала директором «от безысходности, чтобы выяснить истину», а компанию получила уже без активов. Тем не менее арбитражные суды иск удовлетворили, посчитав достаточным для субсидиарки то, что у ликвидированного ООО действительно был этот долг, ответчица являлась владелицей и директором компании и не дала объяснений, достаточных для освобождения от ответственности.

Однако по жалобе госпожи Антоневич спор передали в экономколлегию ВС, которая полностью отказала в привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании долга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какие счеты между своими».