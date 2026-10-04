На экраны вышел фильм ужасов «Арахнид»

Скажем сразу, испанца Анхеля Гомеса Эрнандеса вряд ли ждет блестящая карьера — его фильм относится к честной категории Б. Действие его разворачивается в Лос-Анджелесе, но снимался он в бюджетном Лиссабоне, а главную роль сыграла итальянка Матильда Лутц. В ее резюме есть несколько хорроров (самый запоминающийся — «Выжившая» Корали Фаржа (2017) в поджанре «изнасилование и месть»), несколько сериалов (например, «Великолепные Медичи» (2018), где она играла Симонетту Веспуччи), а кроме того, однажды нелегкая занесла ее в ремейк «Рыжей Сони» (2025).

В ход пойдут испытанные приемы: после смерти профессора дом закроют на карантин, связь пропадет, отрезав жильцов от окружающего мира, электричество вырубится, лифт застрянет. Кого-то пауки прикончат прямо в этом самом лифте, кого-то во сне, кого-то нам покажут уже в виде бездыханного тела. Надо сказать, Гомес Эрнандес не слишком упивается физиологическими подробностями: отвратительных сцен в фильме всего парочка, а с особым наслаждением режиссер демонстрирует только смерть мерзавца-домовладельца.

Все смыслы хоррора лежат на поверхности: пауки очень страшные, противные, их много, они прячутся по углам и больно кусаются. Если здесь и есть какой-то немудрящий подтекст, то он связан с тем, что Серена застыла в «Райских пальмах» — ну да, как муха в паутине, и именно нашествие арахнидов, как ни парадоксально, помогает ей освободиться. А по пути к выходу в новую жизнь пощеголять в латексном комбинезоне из гардероба подруги-доминатрикс — чего ж вам больше?

Подробнее — в материале «Ъ» «У членистоножки народились крошки».