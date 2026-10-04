У членистоножки народились крошки

В прокате — хоррор «Арахнид» (Crawlers) Анхеля Гомеса Эрнандеса. Юлию Шагельман, несмотря на неприязнь к членистоногим, фильм почти не напугал и развлек весьма умеренно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс предоставляет паукам массу площадок для деятельности, включая лифт с потенциальными жертвами

Фото: Thunder Road Жилой комплекс предоставляет паукам массу площадок для деятельности, включая лифт с потенциальными жертвами

Фото: Thunder Road

Два года назад в российском прокате шел хоррор «Паутина страха» — дебют французского режиссера Себастьяна Ваничека, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Фильм о том, как экзотические пауки захватили многоэтажку в неблагополучном парижском пригороде, получил несколько призов на престижных жанровых фестивалях, а Ваничеку доверили продолжение культовой франшизы «Зловещие мертвецы» — «Зловещие мертвецы: Пекло» еще можно поймать и в российских кинотеатрах.

Скажем сразу, испанца Анхеля Гомеса Эрнандеса вряд ли ждет блестящая карьера — его фильм, который, несмотря на подозрительное сходство синопсисов, не является ремейком французской картины, относится к честной категории Б. Действие его разворачивается в Лос-Анджелесе, но снимался он в бюджетном Лиссабоне, а главную роль сыграла итальянка Матильда Лутц. В ее резюме есть несколько хорроров (самый запоминающийся — «Выжившая» Корали Фаржа (2017) в поджанре «изнасилование и месть»), несколько сериалов (например, «Великолепные Медичи» (2018), где она играла Симонетту Веспуччи), а кроме того, однажды нелегкая занесла ее в ремейк «Рыжей Сони» (2025).

В «Арахниде» Лутц играет Серену — управдома и мастерицы на все руки, которая живет в комплексе апартаментов с издевательским названием «Райские пальмы» бесплатно в обмен на выполнение ремонтных работ и сбор арендной платы. Ту, в свою очередь, забирает противный домовладелец (Уильям Миллер), изъясняющийся цитатами из тренингов личностного роста и постоянно шпыняющий Серену за все подряд.

Также в «Пальмах» проживают неприятный айтишник (Пол С. Трейси), делящий квартиру с ИИ в образе развратной школьницы и удавом; еще более неприятный менеджер среднего звена (Сэм Лукас Смит) на постоянных рабочих созвонах; высокомерная юристка (Изабелла Эгизи); современный художник (Грегг Салкин), чей творческий метод состоит в расстреливании из пейнтбольного ружья копий известных полотен; молодой отец (Хэл Ротуэлл) с младенцем — у них вроде есть жена и мама, но на момент атаки пауков она дома отсутствует; несколько женщин неопределенных занятий; девочка-подросток, которую Серена обучает игре на гитаре (Андреа Скотт Мендес), и профессиональная доминатрикс (Мелина Мэтьюз).

Если это и должно быть социальным срезом лос-анджелесского населения, то получился он не то чтобы репрезентативным.

Но есть в «Пальмах» и еще один жилец — профессор естественных наук (Крис Роджерс), который в начале фильма приезжает из Папуа—Новой Гвинеи, везя с собой лихорадку, жар, тошноту и отвратительный укус диаметром сантиметров восемь на спине. Он-то и приканчивает профессора почти сразу, а из него выползают пауки — сначала мелкие, потом побольше, а потом еще больше. С этого момента жильцы комплекса обречены, остается только гадать, в каком порядке они падут жертвами членистоногих и кто сумеет выжить. Стоит ли говорить, что за Серену можно не волноваться.

В ход пойдут испытанные приемы: после смерти профессора дом закроют на карантин, связь пропадет, отрезав жильцов от окружающего мира, электричество вырубится, лифт застрянет. Кого-то пауки прикончат прямо в этом самом лифте, кого-то во сне, кого-то нам покажут уже в виде бездыханного тела. Надо сказать, Гомес Эрнандес не слишком упивается физиологическими подробностями: отвратительных сцен в фильме всего парочка, а с особым наслаждением режиссер демонстрирует только смерть мерзавца-домовладельца.

Хоррор — жанр, который в лучших своих проявлениях не только показывает ужасы на экране, но говорит и о глубинных страхах человечества: боязни Другого, секса, технического прогресса, властей, спецслужб и так далее. В той же «Паутине страха» куда страшнее пауков были социальные проблемы и тяжелое наследие колониализма.

Но «Арахнид» не такой хоррор. Все его смыслы лежат на поверхности: пауки очень страшные, противные, их много, они прячутся по углам и больно кусаются. Если здесь и есть какой-то немудрящий подтекст, то он связан с тем, что Серена застыла в «Райских пальмах» — ну да, как муха в паутине, и именно нашествие арахнидов, как ни парадоксально, помогает ей освободиться. А по пути к выходу в новую жизнь пощеголять в латексном комбинезоне из гардероба подруги-доминатрикс — чего ж вам больше?