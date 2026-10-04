ДНР была полностью обесточена из-за ударов ВСУ

ВСУ вторые сутки подряд наносят удары по территории ДНР. В ночь на 4 октября объекты по всей территории региона остались без электроснабжения, сообщил глава местного правительства Андрей Чертков.

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. «Устранение последствий обстрелов идет непрерывно, и свет поэтапно возвращается в дома наших жителей», — написал господин Чертков в Telegram-канале. Мобильная сеть может работать с перебоями.

Подача воды в регионе из-за обстрелов также затруднена и будет подаваться по «строго установленному режиму» там, где есть техническая возможность. «Начисления за водоснабжение на время проведения восстановительных работ и фактического отсутствия воды производиться не будут»,— уточняют в ГУП ДНР «Вода Донбасса».