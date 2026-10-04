В Британии двух иранцев судят за подготовку теракта против еврейской общины

3 октября перед Вестминстерским магистратским судом предстали два гражданина Ирана — 36-летний Салам Ахмадиан и 34-летний Рахман Салехи, пишет The Guardian. Днем ранее Скотленд-Ярд сообщил, что им предъявлены обвинения в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера. По данным полиции, они поддерживали связь с третьими лицами, которые координировали и направляли подготовку теракта,— возможно, эти третьи лица находятся в Иране. Суд постановил оставить обвиняемых под стражей и назначил следующее заседание на 23 октября.

Полиция арестовала Ахмадиана и Салехи в Манчестере 20 сентября. По данным следствия, они искали возможные объекты для теракта в местной еврейской общине. Среди этих объектов были Еврейский музей и синагога в Хитон-Парк. По данным полиции, обвиняемые собирались устроить взрыв с использованием самодельной бомбы. Ранее министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд сообщала, что они прибыли в страну на лодках через Ла-Манш — Салехи в 2020 году, а Ахмадиан в 2023-м.

Яна Рождественская