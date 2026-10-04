В Британии двух иранцев судят за подготовку теракта против еврейской общины
3 октября перед Вестминстерским магистратским судом предстали два гражданина Ирана — 36-летний Салам Ахмадиан и 34-летний Рахман Салехи, пишет The Guardian. Днем ранее Скотленд-Ярд сообщил, что им предъявлены обвинения в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера. По данным полиции, они поддерживали связь с третьими лицами, которые координировали и направляли подготовку теракта,— возможно, эти третьи лица находятся в Иране. Суд постановил оставить обвиняемых под стражей и назначил следующее заседание на 23 октября.
Полиция арестовала Ахмадиана и Салехи в Манчестере 20 сентября. По данным следствия, они искали возможные объекты для теракта в местной еврейской общине. Среди этих объектов были Еврейский музей и синагога в Хитон-Парк. По данным полиции, обвиняемые собирались устроить взрыв с использованием самодельной бомбы. Ранее министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд сообщала, что они прибыли в страну на лодках через Ла-Манш — Салехи в 2020 году, а Ахмадиан в 2023-м.
Предполагаемая координация из Ирана означает, что британское следствие рассматривает подготовку не как действия двух самостоятельных исполнителей, а как возможную операцию с внешним управлением. В 2023 году британский министр говорил, что КСИР усиливает активность в Великобритании через внедрение в организованные преступные группировки или вербовку их участников для атак на оппонентов иранского режима; эксперты также отмечали использование Ираном граждан других стран, чтобы дистанцироваться от ответственности.
Для британских властей это не изолированная категория угроз: с 2022 года по октябрь 2024 года спецслужбы и полиция заявляли о предотвращении 20 потенциально смертельных нападений, готовившихся при поддержке Ирана. В большинстве тех случаев предполагаемыми целями были иранцы, находящиеся в Великобритании, тогда как в нынешнем деле речь идет о еврейской общине Манчестера.