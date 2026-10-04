В Самарской области объявлена высокая пожарная опасность лесов

В Самарской области с 5 по 9 октября 2026 года местами прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В условиях повышенной угрозы возгорания специалисты настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от любых действий, способных спровоцировать природный пожар. В частности, запрещено сжигать мусор на садовых и приусадебных участках, разводить костры в лесах, а также поджигать сухую траву на полях и лесных полянах.

При обнаружении природного пожара необходимо сразу сообщить об этом в пожарную охрану. Единый телефон экстренных служб — 112.

Спасатели призывают население проявлять максимальную бдительность и строго соблюдать правила пожарной безопасности в течение всего периода действия опасного прогноза.

Георгий Портнов