Побывавшей в Сирии участнице запрещенной террористической организации дали 13 лет

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ утвердил обвинительный приговор жительнице Уфы Елене Яушевой, которая почти 12 лет провела в Сирии в рядах боевиков. Перебравшись на Ближний Восток более десяти лет назад, она родила двух детей от одного из участников запрещенного террористического «Исламского государства» (ИГ), а год назад вернулась и сдалась правоохранителям. Суд назначил ей 13 лет за участие в вооруженном формировании за границей и террористической организации. Защита просила смягчить наказание, но безуспешно.

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Елены Яушевой и ее адвокатов на решения 2-го Западного окружного военного суда и Апелляционного военного суда, которыми фигурантка была приговорена к 13 годам лишения свободы. Мать четверых детей Яушева была признана виновной в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет колонии), а также участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет). Окончательный срок военный суд назначил «путем частичного сложения наказаний», добавив в виде дополнительного штраф в размере 400 тыс. руб.

В своей кассационной жалобе осужденная и ее защита просили не об отмене приговора, а лишь о его смягчении. Как рассказали “Ъ” представители защиты осужденной, женщина улетела из России в 2014 году рейсом Уфа—Стамбул. Перебраться транзитом через Турцию в Сирию ее подвигло желание быть рядом с любимым мужчиной, исповедовавшим радикальный ислам, чьи взгляды приняла она сама. При этом в России у Елены Яушевой на тот момент имелись двое детей. В прошлом году женщина вернулась на родину через Турцию, после чего и была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Военный суд, по словам защитников, рассмотрел ее дело всего за несколько заседаний, учитывая полное признание вины подсудимой. Особый порядок рассмотрения, предполагающий серьезное смягчение наказания, в данном случае был невозможен, поскольку речь шла об особо тяжких преступлениях.

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