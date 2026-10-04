С боевиками по любви

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ утвердил обвинительный приговор жительнице Уфы Елене Яушевой, которая почти 12 лет провела в Сирии в рядах боевиков. Перебравшись на Ближний Восток более десяти лет назад, она родила двух детей от одного из участников запрещенного террористического «Исламского государства» (ИГ), а год назад вернулась и сдалась правоохранителям. Суд назначил ей 13 лет за участие в вооруженном формировании за границей и террористической организации. Защита просила смягчить наказание, но безуспешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Елены Яушевой и ее адвокатов на решения 2-го Западного окружного военного суда и Апелляционного военного суда, которыми фигурантка была приговорена к 13 годам лишения свободы. Мать четверых детей Яушева была признана виновной в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет колонии), а также участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет). Окончательный срок военный суд назначил «путем частичного сложения наказаний», добавив в виде дополнительного штраф в размере 400 тыс. руб.

В своей кассационной жалобе осужденная и ее защита просили не об отмене приговора, а лишь о его смягчении.

Как рассказали “Ъ” представители защиты осужденной, женщина улетела из России в 2014 году рейсом Уфа—Стамбул. Перебраться транзитом через Турцию в Сирию ее подвигло желание быть рядом с любимым мужчиной, исповедовавшим радикальный ислам, чьи взгляды приняла она сама.

При этом в России у Елены Яушевой на тот момент имелись двое детей. В прошлом году женщина вернулась на родину через Турцию, после чего и была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Военный суд, по словам защитников, рассмотрел ее дело всего за несколько заседаний, учитывая полное признание вины подсудимой. Особый порядок рассмотрения, предполагающий серьезное смягчение наказания, в данном случае был невозможен, поскольку речь шла об особо тяжких преступлениях.

В кассационной жалобе защита Елены Яушевой просила отменить ее осуждение по статье об участии в вооруженных формированиях на территории Сирии. «В приговоре и апелляционном определении отсутствует указание на закон Сирийской Арабской Республики, запрещающий деятельность организации ИГ (в РФ признана террористической и запрещена) на территории данного государства, что свидетельствует о недоказанности совершения Яушевой преступления»,— утверждали защитники. Кроме того, они говорили о «чрезмерной суровости наказания», отмечая, что женщина, хоть и состояла в рядах боевиков, но «не участвовала в подготовке или в совершении иных преступлений, а занималась хозяйственно-бытовой деятельностью и воспитывала детей». Оказалось, что за годы пребывания в Сирии Елена Яушева родила двух детей — сына в городе Ракка в 2016 году и дочь в населенном пункте Эль Кишма годом позже. В суде она настаивала, что добровольно вернулась на родину, прошла процедуру депортации в Турции и «сама связалась с органами предварительного расследования и сообщила о своем возвращении».

Представители прокуратуры просили, в свою очередь, оставить приговор Елене Яушевой в силе. Они напоминали, что свидетели подробно рассказали о добровольном характере выезда женщины в Сирию для вступления в ряды боевиков, ее радикальных взглядах, отраженных в переписке с родными, и т. д.

«Яушева приехала к одному из боевиков, являвшемуся сотрудником службы безопасности ИГ (признано террористическим и запрещено), проживала совместно с ним и детьми в городе Ракке, ежемесячно получала выплаты. Яушева имела огнестрельное оружие, которое носила всегда при себе и умела пользоваться, полностью разделяла идеологию…» — заявили прокуроры в суде.

В итоге решения нижестоящих инстанций ВС РФ утвердил.

Один из адвокатов осужденной заявил “Ъ”, что пока не общался с доверительницей относительно возможности дальнейшего обжалования приговора в рамках надзора.

По его словам, женщина участвовала в последнем заседании по ВКС и уже должна быть эпатирована в одну из женских колоний общего режима на Урале для отбытия наказания. Ее дети, как уточнил защитник, сейчас находятся на воспитании родственников.

Судебное решение по делу Елены Яушевой является одним из самых суровых в списке приговоров невестам и женам боевиков. Ранее в аналогичных случаях российские суды назначали до 11 лет лишения свободы за пребывание в рядах экстремистов и террористов.

Сергей Сергеев