Трамп пообещал выплатить пенсионерам по $90 перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить «почти $100» более чем 20 млн пенсионеров с медицинской страховкой Medicare. Он написал об этом в соцсети Truth Social. Medicare — это государственная медицинская программа страхования для лиц старше 65 лет.

Позже Белый дом подтвердил эту информацию. Центры по оказанию медицинских услуг Medicare и Medicaid (CMS) уточнили, что подпадающие под единовременную выплату получат эту сумму переводом или чеком в этом месяце.

Как отметил NBC News, «это очередная выплата, которую президент пообещал американцам перед выборами в Конгресс». Ранее на этой неделе он объявил, что около 1 млн человек с медицинской страховкой ACA получат по $500. В том же посте про выплаты пенсионерам с Medicare господин Трамп также повторил обещание выплатить каждому взрослому американцу по $5 тыс., если Республиканская партия победит на выборах в Конгресс в ноябре.

Яна Рождественская