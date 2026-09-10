Трамп пообещал американцам по $5 тыс. в случае победы республиканцев на выборах

Президент Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США $5 тыс., если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это обойдется американскому бюджету в более чем $1 трлн, отмечает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

«Это будет называться "дивиденд Трампа". Теперь все, что нам нужно сделать, — это победить»,— сказал американский президент на съезде Республиканской партии в Далласе. Он добавил, что деньги можно будет потратить только в США.

Господин Трамп не уточнил, каким образом будет выплачена сумма. Любые денежные выплаты должны быть утверждены Конгрессом, добавляет Bloomberg.

В августе господин Трамп заявил, что если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на выборах, демократы могут начать процедуру импичмента против него.

Промежуточные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября: на них переизберут треть Сената (33 депутата из 100) и весь состав Палаты представителей (435 мест). Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев. Впервые в истории США партийный съезд проводят перед промежуточными выборами в Конгресс, а не перед президентской кампанией, как это было каждые четыре года.