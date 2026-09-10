Трамп пообещал американцам по $5 тыс. в случае победы республиканцев на выборах
Президент Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину США $5 тыс., если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это обойдется американскому бюджету в более чем $1 трлн, отмечает Bloomberg.
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«Это будет называться "дивиденд Трампа". Теперь все, что нам нужно сделать, — это победить»,— сказал американский президент на съезде Республиканской партии в Далласе. Он добавил, что деньги можно будет потратить только в США.
Господин Трамп не уточнил, каким образом будет выплачена сумма. Любые денежные выплаты должны быть утверждены Конгрессом, добавляет Bloomberg.
В августе господин Трамп заявил, что если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на выборах, демократы могут начать процедуру импичмента против него.
Промежуточные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября: на них переизберут треть Сената (33 депутата из 100) и весь состав Палаты представителей (435 мест). Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев. Впервые в истории США партийный съезд проводят перед промежуточными выборами в Конгресс, а не перед президентской кампанией, как это было каждые четыре года.
«Дивиденд Трампа» не может быть выплачен автоматически по решению президента. Для денежных выплат потребуется отдельный законопроект, который должен одобрить Конгресс, поэтому победа республиканцев создает лишь политическое условие для инициативы, но сама по себе не запускает перечисления. Кроме того, по словам министра финансов Скотта Бессента, деньги в любом случае получат не все: выплаты предназначены только для работающих семей и будут ограничены лимитом по доходам.
Одобрение будет зависеть и от бюджетного оформления меры. В 2025 году оценка другого крупного законопроекта Бюджетным управлением Конгресса показала возможное увеличение госдолга примерно на $2,3 трлн за десять лет; это вызвало сопротивление части республиканцев, выступающих против роста задолженности. Для новой выплаты это означает дополнительный риск при прохождении закона через Конгресс.