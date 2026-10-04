МВД: задержан подозреваемый в убийстве в Жулебино предпринимательницы и ее дочери

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери. Тела женщины и девушки накануне нашли в Жулебино и Новой Москве.

В МВД сообщили, что 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре были найдены фрагменты тела женщины. В Новой Москве силовики провели обыск в гараже подозреваемого в убийстве — сожителя погибшей. В итоге в гараже было найдено тело дочери убитой женщины. «Также обнаружен схрон оружия и боеприпасов»,— отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали в Воронежской области. Вместе с ним была женщина 1986 года рождения. Сейчас ее также проверяют на причастность к преступлению.

По данным РЕН ТВ, убитая женщина — бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели Елена. Также была убита ее 19-летняя дочь. По информации «МК», сначала преступник убил девушку — он привез ее в гараж и там застрелил. Затем поехал в квартиру, там застрелил ее мать и расчленил тело. «В качестве возможного мотива убийства названы финансовые разногласия», — пишет «МК». По данным издания, подозреваемый — 47-летний уроженец Грузии Теймураз Г., в Москве у него бизнес по продаже автозапчастей. РЕН ТВ при этом сообщает, что мужчина «оказался фитнес-тренером», он «предлагал клиентам силовые и функциональные тренировки, составлял программы питания».