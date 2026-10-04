В деле о хищении средств Константина Цзю появились еще двое потерпевших

По данным “Ъ”, наряду с Константином Цзю, который обвинил предпринимателя в хищении 7 млн руб., ОВД Головинского района столицы возбудил в отношении Игоря Козьякова уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлениям еще двух человек. Гражданка Казахстана и России Валентина Алдонгарова сообщила, что в 2023 году одолжила Игорю Козьякову, детский сад которого посещали две ее дочери, несколькими траншами 33 млн 150 тыс. 110 руб. на ремонт и развитие ДРЦ «Катюша» на 6-й Кожуховской улице в Москве. Однако бизнесмен средства не вернул. Это дело было возбуждено в тот же день, что и по заявлению Константина Цзю,— 25 октября 2025 года. Последний, как ранее писал “Ъ”, в 2018–2019 годах одолжил господину Козьякову, в детский сад которого ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб. И с ним создатель детского центра не смог рассчитаться, как он утверждает, главным образом из-за пандемии.

Еще одно уголовное дело в отношении господина Козьякова, как выяснил “Ъ”, было возбуждено в июне 2026 года по заявлению заместителя гендиректора по оперативной работе ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС РФ, заслуженного спасателя России Радика Файзуханова. Он сообщил, что одолжил господину Козьякову 7 млн 750 тыс. руб. с апреля 2023 года по июнь 2024 года на открытие отделения ДРЦ «Катюша» на улице Трофимова в Москве, однако тот не потратил деньги по назначению, а похитил. Господин Файзуханов представил следствию четыре договора займа, оформленных между Игорем Козьяковым и его дочерью Венерой Галиевой, которая водила в его детский центр дочь. Заявитель пояснил, что именно он дал деньги дочери для господина Козьякова. В настоящее время все три дела объединены в одно производство.

Сам господин Козьяков, как и в случае с потерпевшим Цзю, вину по двум другим эпизодам не признает. Как заявила “Ъ” его адвокат Ольга Карлова, в ходе допросов и очных ставок ее подзащитный представил документы и доказательства того, что «ни копейки не присвоил из денег» заимодавцев, потратив их на расширение детского центра и ремонт филиала. Она квалифицировала действия заявителей по целому ряду статей УК РФ, в том числе как заведомо ложный донос, и обратилась в полицию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Константин Цзю собрал команду потерпевших».