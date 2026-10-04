16-я биеннале Manifesta прошла в 12 церквях в немецком Руре

В четырех городах Рурской области Германии прошла 16-я международная выставка современного искусства Manifesta — она проводится раз в два года в разных европейских городах. На сей раз экспозиции проходили в 12 церквях бывшего шахтерского региона

В Рурской области многое существует с приставкой «пост»: постиндустриальные пейзажи, постшахтерские города, а теперь появились и пострелигиозные церкви. Кочующая европейская биеннале современного искусства Manifesta, добравшаяся в этом году до Рурской области, разместила свои выставки в 12 храмах Эссена, Дуйсбурга, Гельзенкирхена и Бохума — главным образом в тех, что были заново построены или восстановлены после разрушений Второй мировой войны.

Перед каждой фестивальной локацией, чтобы избежать возможных недоразумений, предусмотрительно вывешено большими буквами: «Это не церковь». Хотя как раз вопрос, чем становится церковь, когда из нее уходят верующие, и составляет главный сюжет нынешней «Манифесты». И что теперь происходит перед входом в церкви, тоже важный подвопрос. Например, перед Святой Гертрудой в центре Эссена турецкий художник Халил Алтындере установил Security Tree — четырехметровое дерево, вместо веток которого — камеры наблюдения. Они торчат во все стороны, образуя нечто среднее между городской растительностью и техническим чудовищем. Камеры сделаны из железа и ничего на самом деле не снимают, но от этого не становится спокойнее: современному человеку достаточно вида камеры, чтобы автоматически почувствовать себя объектом наблюдения. Всего этих железных глаз больше полусотни. И церковь за деревом, что там ни выстави, становится опять убежищем от мирского, только в совершенно ином смысле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Церквей заманчивые своды».