Politico: Польша и Румыния отказались помочь Украине нарастить экспорт зерна
Украина попросила Евросоюз увеличить объемы перевозок украинского зерна по Европе, но Польша и Румыния отказались, ссылаясь на защиту собственных фермеров. Об этом сообщает Politico.
На этой неделе министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий посетил Брюссель и просил содействовать транзиту, а также выделить €1,1 млрд на компенсацию возросших расходов. Но польские и румынские власти ответили отказом. «Забота о наших собственных фермерах остается приоритетом»,— заявили Politico в румынском Минсельхозе. По данным издания, румынские порты перегружены в том числе из-за обмеления Дуная.
В министерстве инфраструктуры Польши сообщили Politico, что Варшава «не планирует вносить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции».
Наращивание вывоза украинского зерна через Польшу требует не только политического решения, но и крупных вложений в инфраструктуру. В 2023 году польская сторона оценивала необходимые инвестиции в €1 млрд, из которых €500 млн должны были пойти на расширение терминалов на ключевых погранпереходах и улучшение железнодорожной инфраструктуры в Перемышле.
Сухопутные коридоры стали важнее после ограничения работы украинских портов, но их расширение создало давление на рынки стран транзита: в 2023 году из-за притока украинской агропродукции сообщалось о падении цен и убытках фермеров в Польше и Румынии. Поэтому пропускная способность маршрутов ограничивается не только техникой, но и готовностью стран принимать дополнительные объемы.
Румыния остается важным звеном благодаря порту Констанца и дунайским портам. В 2023 году Бухарест сообщал о вложениях в эту инфраструктуру и планах увеличить перевозки украинского зерна через страну с 2 до 4 млн тонн, а для выполнения украинских экспортных планов требовалось сохранить действующие и вернуть закрытые сухопутные маршруты через Европу.