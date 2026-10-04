Politico: Польша и Румыния отказались помочь Украине нарастить экспорт зерна

Украина попросила Евросоюз увеличить объемы перевозок украинского зерна по Европе, но Польша и Румыния отказались, ссылаясь на защиту собственных фермеров. Об этом сообщает Politico.

На этой неделе министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий посетил Брюссель и просил содействовать транзиту, а также выделить €1,1 млрд на компенсацию возросших расходов. Но польские и румынские власти ответили отказом. «Забота о наших собственных фермерах остается приоритетом»,— заявили Politico в румынском Минсельхозе. По данным издания, румынские порты перегружены в том числе из-за обмеления Дуная.

В министерстве инфраструктуры Польши сообщили Politico, что Варшава «не планирует вносить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции».