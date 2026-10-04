В Адыгее рассмотрят иск прокуратуры на 90 млн руб. к экс-сотруднику МВД Яхутлю
Теучежский райсуд Адыгеи принял к производству иск прокуратуры Москвы о взыскании 90 млн руб. с Адама Яхутля, бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства средства, которые в 2015 году высокопоставленный полицейский получил от предпринимателя Дмитрия Ганелина якобы за закрытие дела против руководства Мособлбанка.
В апреле Адам Яхутль был признан виновным в мошенничестве и освобожден от наказания, так как отбыл его в период следствия. Пресненский райсуд Москвы пришел к выводу, что полковник МВД не собирался выполнять обещание, данное предпринимателю, и присвоил средства. Дмитрий Ганелин был крупным клиентом Мособлбанка и опасался, что при расследовании махинаций в кредитном учреждении он может быть привлечен к ответственности.
Прокуратура Москвы в июле направила в Первомайский райсуд Краснодара иск об обращении в доход РФ 90 млн руб., принадлежащих Адаму Яхутлю. Надзорное ведомство настаивает на том, что получение денег сотрудником МВД имело противозаконную цель, поэтому средства не могут оставаться в легальном обороте. На предварительном заседании представитель ответчика попросил передать дело в Теучежский райсуд Адыгеи, по месту жительства господина Яхутля, что и было сделано.
Адам Яхутль не признал себя виновным в мошенничестве, его дело трижды рассматривалось судом, первые два приговора были оправдательными. Экс-полицейский не согласен с иском прокуратуры, утверждая, что взыскание средств является повторным наказанием за одно и то же деяние.
Подробнее — в материале «Ъ» «Взыскание последовало за приговором».
Прокуратура Москвы 27 июля 2026 года обратилась в суд с иском о взыскании с Адама Яхутля 90,2 млн рублей, что является эквивалентом незаконного вознаграждения, полученного им в 2015 году. Эти деньги были переданы бывшему замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО предпринимателем Дмитрием Ганелиным. Предприниматель Дмитрий Ганелин обратился к Адаму Яхутлю, чтобы тот помог прекратить уголовное преследование бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в хищении десятков миллиардов рублей, и передал Яхутлю $1 млн, а затем ещё 20 млн рублей. Прокуратура настаивает, что средства, полученные сотрудником МВД с противозаконной целью, не могут находиться в легальном обороте и подлежат обращению в доход РФ. Для обеспечения взыскания прокуратура потребовала арестовать имущество Адама Яхутля: дом в Краснодаре, дачный участок, автомобиль Cadillac и средства на счетах. Адам Яхутль выразил несогласие с иском прокуратуры, считая взыскание средств повторным наказанием за то же преступление. Уголовное дело в отношении Адама Яхутля было возбуждено в августе 2018 года по обвинению в особо крупном мошенничестве, при этом экс-полицейский был арестован, несмотря на имеющиеся у него государственные награды. В рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве Адам Яхутль был осужден на три года и четыре месяца колонии, однако освобожден от наказания, так как отбыл его в ходе следствия и суда. В январе 2023 года 2-й кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда, что позволило пересмотреть оправдательный приговор Адаму Яхутлю. В 2025 году в Мосгорсуд поступило уголовное дело Адама Яхутля для пятого рассмотрения.