В Адыгее рассмотрят иск прокуратуры на 90 млн руб. к экс-сотруднику МВД Яхутлю

Теучежский райсуд Адыгеи принял к производству иск прокуратуры Москвы о взыскании 90 млн руб. с Адама Яхутля, бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства средства, которые в 2015 году высокопоставленный полицейский получил от предпринимателя Дмитрия Ганелина якобы за закрытие дела против руководства Мособлбанка.

В апреле Адам Яхутль был признан виновным в мошенничестве и освобожден от наказания, так как отбыл его в период следствия. Пресненский райсуд Москвы пришел к выводу, что полковник МВД не собирался выполнять обещание, данное предпринимателю, и присвоил средства. Дмитрий Ганелин был крупным клиентом Мособлбанка и опасался, что при расследовании махинаций в кредитном учреждении он может быть привлечен к ответственности.

Прокуратура Москвы в июле направила в Первомайский райсуд Краснодара иск об обращении в доход РФ 90 млн руб., принадлежащих Адаму Яхутлю. Надзорное ведомство настаивает на том, что получение денег сотрудником МВД имело противозаконную цель, поэтому средства не могут оставаться в легальном обороте. На предварительном заседании представитель ответчика попросил передать дело в Теучежский райсуд Адыгеи, по месту жительства господина Яхутля, что и было сделано.

Адам Яхутль не признал себя виновным в мошенничестве, его дело трижды рассматривалось судом, первые два приговора были оправдательными. Экс-полицейский не согласен с иском прокуратуры, утверждая, что взыскание средств является повторным наказанием за одно и то же деяние.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взыскание последовало за приговором».

Анна Перова, Краснодар