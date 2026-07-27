Взыскание последовало за приговором

Прокуратура Москвы обратилась в краснодарский суд за взысканием 90 млн руб. с Адама Яхутля, бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО. В иске говорится, что незаконное вознаграждение, полученное в результате мошенничества, должно быть обращено в казну. Экс-полицейский был осужден на три года и четыре месяца колонии за то, что обещал за взятку добиться прекращения дела бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Наказание он уже отбыл. Обвинительный приговор Адаму Яхутлю был вынесен с третьего раза, первые два были оправдательными. Вину он не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль (слева) и адвокат Олег Клименко (справа) во время заседания суда (октябрь 2023 года)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль (слева) и адвокат Олег Клименко (справа) во время заседания суда (октябрь 2023 года)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск прокуратуры Москвы об обращении в доход РФ денежных средств на сумму 90,2 млн руб., принадлежащих пенсионеру МВД Адаму Яхутлю, который до 2018 года занимал должность замначальника полиции управления на транспорте МВД по ЮФО.

Адвокат Олег Клименко, представитель Адама Яхутля, пояснил “Ъ”, что надзорное ведомство требует взыскать в казну эквивалент незаконного вознаграждения, фигурирующего в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.

Согласно обвинению, полковник Яхутль в 2015 году получил средства двумя траншами — $1 млн, а затем 20 млн руб., что с учетом курса валюты США составляет 90,2 млн руб.

В иске прокуратуры говорится, что получение денег сотрудником МВД имело противозаконную цель, поэтому данная сумма не может оставаться в легальном обороте и подлежит обращению в доход РФ. Для обеспечения взыскания прокуратура требует арестовать дом жены Адама Яхутля в Краснодаре, дачный участок, автомобиль Cadillac, а также средства на счетах.

В апреле текущего года Адам Яхутль был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии, а также лишен звания полковника в отставке. При этом суд освободил бывшего полицейского от наказания, так как он его отбыл во время следствии и суда.

Суд признал, что сотрудник МВД вводил в заблуждение своего приятеля Дмитрия Ганелина, обещая за взятку добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева по делу о хищении средств кредитной организации. Господин Ганелин был крупным клиентом банка и опасался, что его также привлекут к уголовной ответственности. Полковник Яхутль получил деньги якобы на взятку некоему генералу, но на самом деле не собирался ничего предпринимать, присвоив полученную сумму, говорится в приговоре.

Дело Адама Яхутля три раза возвращалось на доследование, и дважды подсудимый был оправдан Пресненский райсудом Москвы «за отсутствием события преступления».

Тогда судьи сочли недоказанным факт передачи полицейскому денег. Его же переговоры с Дмитрием Ганелиным о сборе неких «документов», которые следствие расценило как замаскированное обсуждение взятки, могли не иметь такого смысла, говорится в одном из оправдательных приговоров. Третий по счету приговор Адаму Яхутлю все же оказался обвинительным, судебный акт вступил в силу, но экс-полицейский намерен обжаловать его в кассационной инстанции.

В разговоре с “Ъ” Адам Яхутль выразил недоумение по поводу обращения прокуратуры в суд за взысканием. «Суд рассмотрел уголовное дело и назначил мне наказание; повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление недопустимо. Кроме того, непонятно, почему иск подан в Первомайский суд Краснодара, хотя я зарегистрирован по месту жительства в Республике Адыгея»,— заявил господин Яхутль. Он сообщил, что в течение нескольких месяцев его защита не может получить материалы суда апелляционной инстанции, без чего невозможно обжалование в кассации.

«Уголовный процесс еще не завершен, по непонятой причине создаются препятствия для кассационного обжалования приговора, и в это же время прокуратура инициирует арест моего имущества и крупное денежное взыскание»,— отметил собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар; Ефим Брянцев