Суд не отдал Bentley, Mercedes и Rolls-Royce владельцу «Кузбасс Майнинга»

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об аресте автопарка новокузнецкого предпринимателя Владимира Рычкова в рамках дела о банкротстве ООО «Кузбасс Майнинг». Ранее бизнесмену было запрещено пользоваться 22 автомобилями, которые подлежат изъятию службой судебных приставов.

В апреле текущего года Владимир Рычков попытался оспорить арест шести из 22 премиальных автомобилей, среди которых Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Wraith, а также три Mercedes-Benz: седан S-класса, гелендваген и внедорожник GLS-класса. В апелляции он утверждал, что блокировка транспорта лишает его возможности вести социально-экономическую деятельность и нарушает баланс интересов. Однако суд отказал в удовлетворении жалобы, указав, что основания для обеспечительных мер не отпали, а доводы о необходимости машин для родственников по состоянию здоровья не были документально подтверждены.

Кроме того, апелляционная инстанция отметила, что сам Рычков уклонялся от исполнения постановления, не передавая информацию о местонахождении 20 автомобилей. В результате приставам удалось изъять и поместить на стоянку лишь два транспортных средства.

По словам адвоката, в рамках банкротства ООО «Кузбасс Майнинг» Владимир Рычков привлекается к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на сумму около 2 млрд руб. При этом стоимость 22 арестованных у бизнесмена автомобилей составляет порядка 100 млн руб.

ООО «Кузбасс Майнинг» — транспортная компания, занимавшаяся вывозом горной массы по заказу ООО «Разрез Кийзасский». В декабре 2024 года арбитражный суд признал предприятие банкротом, до 27 ноября 2026 года в компании открыто конкурсное производство.

Лолита Белова