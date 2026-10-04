Черногория в сентябре не закрыла ни одну из переговорных позиций о членстве в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в конце минувшей недели Черногорию, которая является первым на очереди кандидатом на вступление в Евросоюз. Несмотря на выраженную гостьей поддержку этим планам, в Брюсселе обеспокоены тем, что Черногория в последнее время замедлила движение в Евросоюз, а в сентябре не закрыла ни одного из разделов в переговорах о вступлении. Это делает проблематичным ее присоединение к ЕС в 2028 году. Тем не менее черногорское правительство пока не отказывается от планов введения виз для граждан РФ уже с 1 ноября.

Не менее сложно для Подгорицы будет и получить добро на вступление от всех 27 стран—членов ЕС. Соседняя Хорватия, к примеру, недавно напомнила черногорцам, что без ее согласия в ЕС те не вступят, а для получения такого согласия две страны должны снять все спорные вопросы, которых немало. Глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман, посетивший на минувшей неделе Черногорию, объявил, что та должна Загребу за имущество бывшей Югославии $2,7 млрд.

«Последние километры марафона всегда самые трудные,— напомнила черногорским властям Урсула фон дер Ляйен.— Потребуется постоянная политическая стабильность и широкая поддержка всех партий». А вот как раз с этим в Черногории возникли проблемы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черногория притормозила на пути в ЕС».