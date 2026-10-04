Черногория в сентябре не закрыла ни одну из переговорных позиций о членстве в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в конце минувшей недели Черногорию, которая является первым на очереди кандидатом на вступление в Евросоюз. Несмотря на выраженную гостьей поддержку этим планам, в Брюсселе обеспокоены тем, что Черногория в последнее время замедлила движение в Евросоюз, а в сентябре не закрыла ни одного из разделов в переговорах о вступлении. Это делает проблематичным ее присоединение к ЕС в 2028 году. Тем не менее черногорское правительство пока не отказывается от планов введения виз для граждан РФ уже с 1 ноября.
Не менее сложно для Подгорицы будет и получить добро на вступление от всех 27 стран—членов ЕС. Соседняя Хорватия, к примеру, недавно напомнила черногорцам, что без ее согласия в ЕС те не вступят, а для получения такого согласия две страны должны снять все спорные вопросы, которых немало. Глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман, посетивший на минувшей неделе Черногорию, объявил, что та должна Загребу за имущество бывшей Югославии $2,7 млрд.
«Последние километры марафона всегда самые трудные,— напомнила черногорским властям Урсула фон дер Ляйен.— Потребуется постоянная политическая стабильность и широкая поддержка всех партий». А вот как раз с этим в Черногории возникли проблемы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Черногория притормозила на пути в ЕС».
Для Черногории задержка означает не просто перенос отдельных реформ: переговоры требуют закрытия шести кластеров, причем по каждому необходимо согласие всех государств—членов Европейского союза. Поэтому продвижение зависит одновременно от выполнения условий Подгорицей и от готовности каждой страны союза одобрить закрытие соответствующего кластера.
В ноябре 2025 года из 33 переговорных позиций были полностью согласованы только семь. Даже при закрытии еще пяти тем, запланированном черногорскими властями на конец того года, оставалось бы более 20 разделов, что создавало жесткое ограничение для завершения переговоров в следующий год.
Внутриполитические сбои уже становились для процесса отдельным ограничением: в январе 2023 года Европейский союз предупреждал о возможной приостановке переговоров, если не будет разблокирована работа Конституционного суда. Еще в ноябре 2021 года европейский дипломат связывал скорость продвижения с взаимодействием всех черногорских проевропейских сил, ориентированных на ЕС и НАТО.