И дольше века длится тень

Практика показа в кинотеатрах зарубежных фильмов, официально не представленных в России, может быть пресечена до зимы. Такое мнение высказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров. Эксперты предупреждают, что кинотеатры могут не поддержать такую меру: далеко не у всех есть финансовая подушка, которая подстрахует их в случае падения сборов, сейчас зависящих от неофициальных премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские кинотеатры могут отказаться от теневого проката в ближайшие два-три месяца, заявил 7 сентября ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В Национальной службе новостей его также спросили о возможных переносах премьер двух картин в России — «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо (мировой прокат с 18 декабря), на что Алексей Воронков ответил, что «даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года». На запрос “Ъ” он не ответил.

Собеседники “Ъ” на рынке кинопроката связывают заявление Алексея Воронкова с успехами теневого проката в августе.

Совокупные сборы фильмов в российском кинопрокате за период увеличились по сравнению с августом годом ранее вдвое, до 4,4 млрд руб. Самыми кассовыми проектами за период стали только два российских фильма, остальные — короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались зарубежные блокбастеры «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день». Так, по оценке участников рынка, «Человек-паук: Новый день» собрал кассу в 1 млрд руб. только за стартовый уикенд, «Одиссея» — около 1,5 млрд руб., «однако это лишь приблизительные оценки и их достоверность никак нельзя проверить».

Студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ в 2022 году. В попытках удержать зрителя киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания». Механизм тем не менее в отрасли регулируется. Например, в период майских праздников несколько лет подряд кинотеатры отказывались от неофициальных показов в пользу российских фильмов.

В редакции «БК Медиа» говорят, что АВК не выдвигала предложения запретить формат теневого проката, однако «если предложения АВК будут противоречить интересам кинотеатров, то кинотеатры имеют право их не поддерживать». Сама мера, по словам представителя издания, видится осуществимой только в случае применения самых жестких способов контроля со стороны государства. «В случае если такой запрет действительно появится и будет осуществлен, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года»,— уточнили в «БК Медиа».

Ольга Любимова, министр культуры РФ, «Интерфаксу» на ПМЭФ-2026: За российские кинотеатры нам биться нужно, поддерживать их.

С этим соглашается и главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. Аудиторию тяжело завлечь текущим отечественным репертуаром, объясняет господин Фазлыев: «Нужен не сказочно-патриотический контент, а более фантастический, с элементами боевика, триллера, возможно, ужасов». Кроме того, если крупные сети имеют достаточную финансовую подушку, которая позволит им продержаться, то независимые площадки после отказа от теневого проката могут закрыться из-за сокращения сборов, указывает он: «Либо стать одной из площадок крупных киносетей, которые смогут позволить себе выкупить их».

Юлия Юрасова