В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли три человека и 12 пострадали

В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в Telegram.

Один человек погиб при атаке на Грайворонский округ прошедшей ночью. Еще двое скончались в больницах региона — женщина, получившая тяжелые травмы вчера вечером во время атаки на Белгород, а также мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября.

Ранения получили жители Белгорода, а также Грайворонского и Шебекинского округов, рассказал господин Шуваев. Среди пострадавших — четыре ребенка. 16-летний юноша и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. «При необходимости будем направлять их в федеральные клиники», — пообещал губернатор.

Всего за сутки средства ПВО России уничтожили 182 беспилотника ВСУ, заявил глава региона. Украинские военные, по его сведениям, произвели восемь артиллерийских обстрелов, а также одиннадцать раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.