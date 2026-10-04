Минобороны России заявило о ночном ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода

В ночь на 4 октября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Среди местных жителей есть погибшие и раненые, заявили в Минобороны РФ.

«Удар по жилым кварталам города Белгород, где нет никаких военных объектов,— заявили в ведомстве.— В результате данного удара есть погибшие и раненые мирные». Согласно заявлению министерства, повреждения получили многоквартирные и частные дома и автомобили.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что за сутки в регионе погибли три человека, еще 12 получили ранения.