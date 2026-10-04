Песков: Россия никому не угрожает военными учениями в Челябинской области
Прошедшие на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области военные учения не были направлены против кого-либо. Россия никому не угрожает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Замысел этих учений — это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает,— пояснил он ИС "Вести".— Обычная международная практика, Россия тоже ей следует».
2 октября Владимир Путин наблюдал за командно-штабными учениями «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» на челябинском полигоне. После этого он пообщался с военными атташе разных стран.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тяжело в учении, легко в рою».
«Взаимодействие-2026» проводилось как учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России. Такой формат связывает его с совместной подготовкой сил государств — участников организации, а не только с действиями российских подразделений.
Песков отнес оба мероприятия к важным с точки зрения военного строительства. Заявленное назначение учений — отработка отражения агрессии извне — описывает учебную задачу, тогда как заверение об отсутствии угрозы другим странам отделяет эту задачу от намерения использовать маневры против конкретного государства.