Тяжело в учении, легко в рою

2 октября, на следующий день после теоретизирований на Валдайском клубе, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на полигоне «Чебаркульский» наблюдал за масштабными учениями «Центр-2026», а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отдавал себе отчет в том, что такого он не видел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин раскрыл над собой зонтик. Это был не ядерный зонтик

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин раскрыл над собой зонтик. Это был не ядерный зонтик

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области началось в шестом часу вечера. Тут оказались задействованы масштабные соединения: коалиционные силы ОДКБ (нет, Армении не было), то есть были широко представлены Россия, Казахстан, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия... Атаковала Народно-освободительная армия Китая, подразделения армии Монголии и Пакистана...

За полчаса до появления Верховного главнокомандующего в небе над командным пунктом появилась «Герань». Ровный металлический звук не рождал уверенности в завтрашнем дне, хоть, кажется, и был призван. «Герань» облетела местность и удалилась в облака.

Перед нами был полигон с большим количеством гражданских зданий, построенных специально к этому дню. Целый хутор. Это был населенный пункт Ветрово. Его предстояло взять штурмом. Строения были обречены.

Тут я заметил собаку, которая, предчувствуя беду, металась меж домов. Стало больно от одной мысли...

Но военные, тоже заметившие ее, успокаивали и меня, и, по-моему, себя:

— Ничего, она местная... Все тут знает... Пережила уже две репетиции...

Было очень холодно. Температура, казалось, стремилась к нулевой. К тому же шел дождь. Но приходилось просто ждать: техника и люди уже были выведены на позиции.

Наконец кортеж Верховного главнокомандующего появился у командного пункта. Все, началось. Полетели вертолеты и беспилотники, причем роями. Заработал оборонительный лазерный комплекс «Заря», комплексы «Калитка-КА» (автоматизированный комплекс для уничтожения дронов), «Анклав» (противодроновый комплекс)... Происходил активный подрыв боеприпасов... Сбрасывались управляемые фугасы... Все заволокло дымом...

Комментатор успевал рассказывать, какие приемы применялись на Добропольском направлении, а какие — на Днепропетровском... Работал «Солнцепек»... Барражировали барражирующие боеприпасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные атташе увидели войну нового типа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Военные атташе увидели войну нового типа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Потом на мотоциклах и квадроциклах на Ветрово пошли штурмовики из группы коллективного реагирования ОДКБ.

Глобальный Юг встал в полный рост и атаковал. Шансов у противника не было. Вот-вот должен был пасть командный пункт противника...

Правда, он поднялся в контратаку. Тогда решено было ввести в бой главный резерв...

Владимир Путин внимательно наблюдал за ходом боя. Он не мог не видеть, как от роя дронов отделился один и небыстро начал двигаться в его сторону.

Я понимал, что не зря выставлялась активная защита на близких и дальних подступах к командному пункту. Заработало, казалось, все сразу и со всех сторон. Гильзы вокруг нас сыпались гроздьями. Уже не было холодно. Бросало в жар. У дрона-нарушителя не было ни одного шанса. Но дрон все-таки прошел рядом с командным пунктом, вернее, почти над ним.

На полигоне образовался тем временем огневой мешок, а затем и котел.

На соседнем полигоне заканчивали свое дело армии Китая и Монголии. Разбиралась с противником армия Пакистана.

Глобальный Юг смял глобальный Запад.

Я был на многих учениях, но все это — до 2022 года. И эти, честно говоря, поразили меня. Последние четыре года изменили все. Тактику, вооружения... Я именно тут слишком хорошо понимал, что скоро — два, три года — и людей на поле боя не будет вообще. Люди будут лишними.

Владимир Путин тем временем уже в полной темноте (подсвечивали всей надкамерной техникой, которая была у телевизионщиков) поздоровался с военными атташе, которых здесь было около сотни («Главное — на таких встречах появляется доверие»,— объяснял он им), и потом долго и, по-моему, с большим интересом (под дождем; хоть и была натянута маскировочная сетка, но она не маскировала от дождя) смотрел выставку вооружений и особенно пристально присматривался к реактивным «Гераням», причем перспективным, и их характеристики производили на него, видимо, сильное впечатление, да и на любого произвели бы.

— Готовы и дальше бить врага! — доложил разработчик.

Владимир Путин, впрочем, не поддержал разговор.

Когда Верховный главнокомандующий покинул расположение выставки, министр обороны Андрей Белоусов еще долго улыбался, оставшись в оперативном окружении своих генералов.

Все у них прошло хорошо.

Всегда бы так.

Андрей Колесников, полигон «Чебаркульский»