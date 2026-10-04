К подготовке новой прямой линии Путина привлекли ИИ

Кремль уже начал подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году мы уже тоже приступили к подготовке к прямой линии»,— сказал он ИС «Вести». По словам господина Пескова, при подготовке используются нейросети, в том числе нейросеть Сбербанка, которая «существенно повзрослела и позволит обрабатывать еще большее количество обращений».

На днях представитель Кремля сообщил, что сотрудники администрации президента используют ИИ для обработки «справочной информации», но никогда — при подготовке докладов для главы государства.