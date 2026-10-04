К подготовке новой прямой линии Путина привлекли ИИ
Песков: подготовка к прямой линии с Путиным уже началась
Кремль уже начал подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В этом году мы уже тоже приступили к подготовке к прямой линии»,— сказал он ИС «Вести». По словам господина Пескова, при подготовке используются нейросети, в том числе нейросеть Сбербанка, которая «существенно повзрослела и позволит обрабатывать еще большее количество обращений».
На днях представитель Кремля сообщил, что сотрудники администрации президента используют ИИ для обработки «справочной информации», но никогда — при подготовке докладов для главы государства.
Нейросеть используется для первичной сортировки многомиллионного потока обращений, выделяя запросы, требующие срочного решения, и обращения наиболее уязвимых категорий граждан. Это позволяет формировать приоритеты не только по общему числу сообщений, но и с учетом регионов и характера проблем.
В декабре 2024 года искусственный интеллект обрабатывал одно сообщение не более семи секунд. Такая скорость позволяла почти в реальном времени находить самые популярные темы в конкретном регионе и сравнивать восприятие одной проблемы в разных субъектах России. По словам Владимира Путина, нейросеть помогла определить приоритетные темы для эфира, что облегчило ему подготовку к ответам.