Песков рассказал о применении ИИ в администрации президента

Сотрудники администрации президента не используют нейросети при подготовке докладов для президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ИИ задействуют для обработки «справочной информации».

«Для обработки справочной информации они (нейросети.— "Ъ") используются достаточно активно»,— пояснил «РИА Новости» господин Песков. Какими нейросетями пользуются в Кремле, он не уточнил.

Как узнал «Ъ», в правительстве подготовили график внедрения искусственного интеллекта в России. Предполагается, что федеральные органы власти будут обеспечивать не только применение ИИ в самих ведомствах, но и в курируемых ими отраслях. В план вошли 170 федеральных проектных показателей по 16 отраслям — за их достижение будут отвечать 32 ведомства.

Подробности — в материале «Ъ» «Все ИИдет по плану».