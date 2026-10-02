Песков рассказал о применении ИИ в администрации президента
Песков: администрация президента использует ИИ для обработки справочных данных
Сотрудники администрации президента не используют нейросети при подготовке докладов для президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ИИ задействуют для обработки «справочной информации».
«Для обработки справочной информации они (нейросети.— "Ъ") используются достаточно активно»,— пояснил «РИА Новости» господин Песков. Какими нейросетями пользуются в Кремле, он не уточнил.
Как узнал «Ъ», в правительстве подготовили график внедрения искусственного интеллекта в России. Предполагается, что федеральные органы власти будут обеспечивать не только применение ИИ в самих ведомствах, но и в курируемых ими отраслях. В план вошли 170 федеральных проектных показателей по 16 отраслям — за их достижение будут отвечать 32 ведомства.
Подробности — в материале «Ъ» «Все ИИдет по плану».
Обработка справочной информации в госаппарате связана прежде всего с передачей нейросетям рутинных операций. В аппарате правительства в марте 2026 года такую цель описывали как освобождение специалистов от подготовки справок, чтобы они могли сосредоточиться на содержательной работе.
ИИ в правительственной системе управления нацпроектами и госпрограммами анализирует запланированные мероприятия и ход их выполнения, а также прогнозирует риски. При этом финальное решение остается за человеком: в декабре 2025 года вице-премьер называл искусственный интеллект инструментом, упрощающим работу, а не самостоятельным субъектом принятия решений.
Еще в ноябре 2025 года Дмитрий Песков говорил, что ИИ применяют для обеспечения деятельности главы государства — в частности, при подготовке к прямой линии и обработке обращений граждан.