В Ленинградской области нашли уникальный средневековый клад с серебром

В Ленинградской области археологи обнаружили средневековый клад серебряных изделий X–XIV веков. Находку сделали при раскопках на памятнике Тиверский городок.

По предварительным оценкам ученых, этот клад — крупнейший в российской археологии среди подобных находок данного периода на Северо-Западе России. Вес клада превышает два килограмма. В состав входят медальоны, украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье, а также монеты. Старшая из них, по предварительной оценке, — арабский дирхем 907–912 годов. Две другие монеты относятся к брактеатам уппсальского типа, произведенным в Швеции в конце XI — первой половине XII века.

«Эти брактеаты совершенно уникальные,— отметил глава экспедиции, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Станислав Бельский.— Потому что в мире их существует теперь, как выясняется, четыре: два — в Уппсале, в Швеции, и два — в нашем Тиверском кладе».