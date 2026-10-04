В Ленинградской области нашли уникальный средневековый клад с серебром
В Ленинградской области археологи обнаружили средневековый клад серебряных изделий X–XIV веков. Находку сделали при раскопках на памятнике Тиверский городок.
По предварительным оценкам ученых, этот клад — крупнейший в российской археологии среди подобных находок данного периода на Северо-Западе России. Вес клада превышает два килограмма. В состав входят медальоны, украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье, а также монеты. Старшая из них, по предварительной оценке, — арабский дирхем 907–912 годов. Две другие монеты относятся к брактеатам уппсальского типа, произведенным в Швеции в конце XI — первой половине XII века.
«Эти брактеаты совершенно уникальные,— отметил глава экспедиции, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Станислав Бельский.— Потому что в мире их существует теперь, как выясняется, четыре: два — в Уппсале, в Швеции, и два — в нашем Тиверском кладе».
Арабское серебро в этом кладе важно не только как датирующий предмет: в IX–X веках дирхемы прежде всего использовались во внешней торговле и по речным путям проходили через Древнерусское государство в Скандинавию и другие части Европы. Миллионы таких дирхемов формировали основу всего древнерусского денежного обращения в этот период. Найденный на Тиверском городке дирхем связывает памятник с системой обмена, в которой восточные источники серебра были соединены с североевропейскими направлениями.
Шведские брактеаты, обнаруженные в кладе, добавляют к этой картине конкретный скандинавский компонент, указывая на то, что в обороте перемещались не только арабские монеты, но и предметы, изготовленные в Скандинавии. Сочетание таких находок с изделиями местных типов делает клад свидетельством пересечения денежных и культурных контактов на Северо-Западе.