Планета сокровищ

В начале октября у побережья Флориды водолазы обнаружили сундук с золотыми монетами с затонувшего в ХVIII веке испанского корабля. Стоимость клада оценивается в $1 млн. Эта находка еще раз показала, что мир полон сокровищ, зарытых в земле или лежащих на морском дне. “Ъ” откопал подробности о 20 известных, уникальных и ценных кладах разных эпох, найденных в ХХI веке.

Мирмекийский клад Место: Крым, Керчь

Зарыт: V век до н. э.

Найден: 2003 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Небольшой бронзовый кувшин с 99 монетами обнаружила археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа в ходе расчистки древней кладки «святилища Деметры» в античном городище Мирмекий в черте города Керчь. Монеты оказались кизикинами — в VI–IV веках до н. э. их чеканили в полисе Кизик на южном побережье Мраморного моря. Эти монеты из сплава золота и серебра высоко ценились в греко-понтийском мире и служили основной валютой при крупных платежах. Особенность кизикинов — разнообразные художественные сюжеты на лицевой стороне монет: герои, боги, мифические животные. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирмекийский клад

Фото: Центр исследований культурных ценностей Мирмекийский клад

Фото: Центр исследований культурных ценностей Клад считается частью храмовой или городской казны Мирмекия и одной из крупнейших по величине находок кизикинов в мире. От длительного нахождения в земле монеты практически не пострадали. Обстоятельства закладки клада связывают с периодом войн в истории Боспорского царства в эпоху правления Левкона I (389–349 годы до н. э.).

Сокровище «Девы Марии» Место: Португалия, мыс Санта-Марии

Затоплено: ХIХ век

Найдено: 2007 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам исследователей, на морском дне возле Испании и Португалии хранятся сокровища более чем на $20 млрд. 5 октября 1804 года у южного побережья Португалии в ходе сражения с британским флотом затонул испанский фрегат Nuestra Senora de las Mercedes («Богоматерь Милосердная»). Трюмы были забиты 17 т золотых дублонов и серебряных пиастров, их везли из Перу, тогдашней испанской колонии в Америке. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сокровище «Девы Марии»

Фото: Национальный археологический музей, Мадрид Сокровище «Девы Марии»

Фото: Национальный археологический музей, Мадрид 200 лет спустя место крушения было найдено американской компанией Odyssey Marine Exploration, которая занимается глубоководными поисками. На поверхность она подняла более полумиллиона монет стоимостью около $500 млн и, не сообщив, кому принадлежал затонувший корабль, сразу переправила во Флориду. После этого правительство Испании подало иск в суд Флориды о возвращении ценностей. Только спустя пять лет спор был урегулирован и драгоценный груз вернулся владельцу.

Добыча англосаксов Место: Великобритания, Хаммервич

Зарыт: VII век

Найдено: 2009 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обходя с металлоискателем вспаханное поле неподалеку от деревни Хаммервич в Стаффордшире, член местного клуба археологов-любителей наткнулся на крупнейший в истории англосаксонский клад. Почти 4,6 тыс. фрагментов изделий из золота и серебра были захоронены в середине VII века после поражения и смерти короля Мерсии Пенды в битве, которая ознаменовала конец языческого правления в Англии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добыча англосаксов

Фото: Birmingham Museum and Art Gallery Добыча англосаксов

Фото: Birmingham Museum and Art Gallery Большинство изделий — военная фурнитура: от наверший мечей до пластин стаффордширских шлемов. Ученые обращают внимание на высокое качество артефактов и высказывают предположение, что клад мог быть добычей, завоеванной в междоусобных войнах англосаксонских королевств. Многие изделия выполнены в технике перегородчатой эмали и инкрустированы гранатами. Клад оценивается примерно в $4,4 млн, его изучение ведется до сих пор. В 2012 году исследователи установили, что материалом большинства изделий служили переплавленные золотые монеты из Византии, а родиной гранатов оказались Индия и Шри-Ланка.

Клад из Гнездово Место: Россия, Гнездово

Зарыт: X век

Найден: 2010 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Х веке в 12 км к западу от современного Смоленска на берегу Днепра появилось крупнейшее из известных языческих поселений восточной Европы. Ремесленно-торговый центр располагался посередине легендарного пути «из варяг в греки», охватывал не менее 30 га, 4,5 тыс. курганов и два городища. Известен сегодня как Гнездовский археологический комплекс (название дано по близлежащей деревне Гнездово), один из опорных памятников для изучения эпохи формирования Киевской Руси, исследуется археологами уже 150 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клад из Гнездово

Фото: Блог Тульского филиала Государственного Исторического музея Клад из Гнездово

Фото: Блог Тульского филиала Государственного Исторического музея История Гнездово началась с обнаружения клада в 1867 году, находки из которого украшают сегодня собрание Эрмитажа. С тех пор на территории комплекса найдено более десяти кладов. Один из последних вскрыли в 2010 году — 101 монету нашли в неглубокой яме. Старшая монета была отчеканена в VIII–IX веках в Арабском Халифате, младшая — в 934–935 годах в Самарканде.

Сокровища раджей Место: Индия, Тривандрам

Хранился: с XVI века

Найден: 2011 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Падманабхасвами в городе Тривандрам — одно из главных святых мест паломничества среди вайшнавов — индуистов, поклоняющихся богу Вишну. Когда был основан храм, доподлинно неизвестно, одни исследователи называют VI век н. э., другие отсылают чуть ли ни к первому дню Кали-юги (более 5 тыс. лет назад). Современное здание храма построено в XVI веке. Столетиями ходили слухи о сокровищах, которые хранятся в его подвалах: купцы и раджи несли туда драгоценные подарки Вишну. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Храм Падманабхасвами

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto / Getty Images Храм Падманабхасвами

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto / Getty Images В 2010 году верховный суд штата Керала постановил провести инвентаризацию хранилищ Падманабхасвами, после чего храм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый в мире — суммарную стоимость обнаруженных сокровищ, среди которых 800 кг золотых монет и усыпанный бриллиантами золотой трон, оценили в $22 млрд. Сам храм был отдан штату, но в 2020 году Верховный суд Индии вернул его потомкам раджей.

Серебро королевы Место: Атлантический океан

Затоплено: XХ век

Найдено: 2011 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 1940 года из индийского порта Калькутта в английский Ливерпуль вышло британское торговое судно SS Gairsoppa с 7 тыс. т грузов на борту — серебром и чугуном в слитках, а также чаем. Серебро ждал Королевский монетный двор для чеканки новых монет. В феврале 1941-го у берегов Ирландии немецкая подводная лодка U-101 потопила судно. Из 85 членов экипажа выжить удалось только второму помощнику капитана, которого позже отметили орденом Британской империи за храбрость. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серебро королевы

Фото: Odyssey Marine Exploration Серебро королевы

Фото: Odyssey Marine Exploration Спустя 70 лет, в 2010 году, правительство Великобритании наняло фирму Odyssey Marine Exploration для поисков затонувшего судна. В 2012-м со дна были подняты 1203 слитка серебра (48 т), спустя год — еще 1574 слитка (56 т). Общую стоимость подводного клада оценили примерно в $60 млн. По условиям контракта компании отошло 80% добытого. В 2014-м Королевский монетный двор выпустил из найденного серебра 20 тыс. монет достоинством 50 пенсов весом 1/4 унции.

Клад Нарышкиных Место: Россия, Санкт-Петербург

Спрятан: XХ век

Найден: 2012 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняком XVIII века по адресу ул. Чайковского, 29 в центральном районе Санкт-Петербурга в разное время владели прадед Александра Пушкина Абрам Ганнибал, тайный советник Иван Неплюев, князь Петр Трубецкой, чиновник Василий Нарышкин и поручик Гусарского лейб-гвардии полка Сергей Сомов с женой Натальей Нарышкиной. С 2011 года в здании, известном сегодня как особняк Трубецких — Нарышкиных, проводились ремонтно-реставрационные работы. Разбирая полы на третьем этаже, рабочие наткнулись на нишу, не указанную на плане дома. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметы старины из клада Нарышкиных

Фото: ГК «Интарсия» / ТАСС Предметы старины из клада Нарышкиных

Фото: ГК «Интарсия» / ТАСС В замурованной комнате размером полтора на два метра находилось свыше 2 тыс. серебряных предметов, в том числе три сервиза в полной комплектации, ювелирные украшения, ордена, медали и памятные знаки. Клад занял 40 ящиков, его оценили в 189,5 млн руб. Сокровища принадлежали последним владельцам дома — Сергею Сомову и его жене. В 1917 году они покинули Россию и до конца жизни проживали во Франции.

Ле-Катильон II Место: остров Джерси

Зарыт: I век до н. э.

Найден: 2012 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейший в мире клад монет железного века был обнаружен археологами в местечке Ле-Катильон на острове Джерси — самом большом из Нормандских островов, лежащих в проливе Ла-Манш. Чтобы полностью раскопать и извлечь полутонный блок монет, закаленных коррозией, потребовалось пять лет. Последняя монета была извлечена в 2017 году. Клад Ле-Катильона II — именно так его назвали — связывают с кельтами Бретани, которые использовали остров в качестве убежища от римских завоевателей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ле-Катильон II

Фото: Jersey Heritage Ле-Катильон II

Фото: Jersey Heritage Ученые предполагают, что кельтские племена спрятали сокровище в ожидании наступления римлян в I в. до н. э. По другой версии, клад был не просто тайником, а жертвенным подношением богам. В 2021 году, после решения всех юридических вопросов о принадлежности клада, сокровища кельтов приобрело правительство Джерси за $5,7 млн.

Каирское серебро Место: Атлантический океан

Затоплено: ХХ век

Найдено: 2013 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время Второй мировой войны британский пассажирский пароход SS City of Cairo («Город Каир») был реквизирован для торговых рейсов. В 1942 году судно вышло из индийского Бомбея, на борту было 311 пассажиров и членов экипажа, а также 2 тыс. ящиков с серебряными монетами. Деньги принадлежали Министерству финансов Великобритании. Судно торпедировала немецкая субмарина U-68 примерно в 770 км к югу от острова Святой Елены, известному благодаря Наполеону Бонапарту, который провел там в изгнании свои последние годы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каирское серебро

Фото: Frederic Bassemayousse / Deep Ocean Search Каирское серебро

Фото: Frederic Bassemayousse / Deep Ocean Search Обломки судна были найдены лишь в 2011 году на глубине 5150 м. Спустя два года компания Deep Ocean Search вытащила на поверхность около £34 млн ($50 млн), установив мировой рекорд — это самая глубоководная поисковая операция в истории.

Золото Кесарии Место: Атлантический океан

Затоплено: ХI век

Найдено: 2015 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ныряя на дно у средиземноморского побережья Израиля, члены местного дайвинг-клуба наткнулись на 2 тыс. золотых монет весом около 9 кг. Сокровище, которое израильские власти назвали «бесценным» и «крупнейшим в истории страны», лежало на морском дне древней гавани Кесарии — города, который построил еще в I веке до н. э. царь Иудеи Ирод Великий. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золото Кесарии

Фото: Ariel Schalit / AP Золото Кесарии

Фото: Ariel Schalit / AP Сами монеты имели хождение в халифате Фатимидов и принадлежат к различным историческим периодам. Хотя клад пролежал на дне моря около тысячи лет, он отлично сохранился. Некоторые монеты имеют следы прикуса — их проверяли «на зуб», чтобы определить, сделаны ли они из настоящего золота. Согласно одной из версий, сокровище было частью груза торгового судна, затонувшего у берега портового города в XI веке н. э.

Сокровище Карибского моря Место: Колумбия, остров Бару

Затоплено: ХVIII век

Найдено: 2015 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бассейн Карибского моря считается самой большой морской сокровищницей. Именно с ним связаны и «золотой век» пиратства XVII–XVIII веков, когда груженные сокровищами нового света галеоны грабили и уничтожали флибустьеры, и множество войн Испании и Великобритании. Во время Войны за испанское наследство (1701–1714) 60-пушечный галеон испанского флота «Сан-Хосе» был потоплен в бою с английской эскадрой у берегов Новой Гранады с грузом золота, серебра и изумрудов на борту. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сокровище Карибского моря

Фото: Colombian Ministry of Culture / Reuters Сокровище Карибского моря

Фото: Colombian Ministry of Culture / Reuters Сокровища галеона, который называют «Святым Граалем затонувших кораблей», оценивается в диапазоне от $4 млрд до $20 млрд (на борту находилось от 7–10 млн испанских песо). В 2015 году президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что «Сан-Хосе» найден колумбийскими ВМС. В 2024-м власти объявили о планах по извлечению некоторых предметов из затонувшего судна. О своих правах на груз «Сан-Хосе» кроме Колумбии заявила Испания. Возвращения «награбленных у предков» сокровищ потребовала и Боливия.

Тайник аббата Место: Франция, Клюни

Зарыт: XII век

Найден: 2017 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Х веке на востоке Франции было основано бенедиктинское аббатство Клюни, нескольких веков оно было одним из самых влиятельных и авторитетных в Европе, поскольку располагало самой обширной монастырской библиотекой и самой большой базиликой, пока не построили собор Святого Петра в Ватикане. Из первых девяти настоятелей аббатства пятеро были причислены к лику святых. Вокруг аббатства Клюни со временем образовался одноименный город. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайник аббата

Фото: Vincent Borrel / AOROC-ENS Тайник аббата

Фото: Vincent Borrel / AOROC-ENS Во время раскопок на месте древнего лазарета аббатства археологи обнаружили тайник с 2,2 тыс. монет XII века — французскими денье и оболами, отчеканенными в самом аббатстве, а также мусульманскими динарами из Испании и Марокко. В ХII веке за такие деньги можно было обеспечить все аббатство провизией на неделю. Кроме монет клад содержал золотой перстень-печатку с выгравированным словом «Avete» (латинское приветствие). По распространенной версии, деньги могли быть сбережениями местного аббата, которые тот получил от пожертвований паломников.

Кувшин даймё

Место: Япония, Сайтама

Зарыт: XV век

Найден: 2018 год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Крупнейшую в истории Японии находку монет археологи обнаружили на острове Хонсю на месте старинного самурайского шатра времен средневековой Эпохи воюющих царств XV–XVI веков. В практически не пострадавшем глиняном кувшине высотой более метра лежали 260 связок медных монет — по 1 тыс. монет в каждой. В те времена для удобства расчетов монеты связывали веревкой, пропуская ее через отверстие в середине каждой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кувшин даймё

Фото: Saitama Cultural Deposits Research Corporation Кувшин даймё

Фото: Saitama Cultural Deposits Research Corporation

Происхождение монет исследователи связывают с Китаем — Япония была одной из последних стран, принявших собственную монетную систему, а до того использовала преимущественно монеты, импортируемые из Поднебесной. Археологи считают, что захоронение было сделано в XV веке в целях сбережения имущества в неспокойное время, а владельцем клада мог быть даймё (в переводе с японского — «большое имя») — крупный военный феодал средневековой Японии.

«Радужные чаши» Место: Германия, Бранденбург

Зарыты: I век до н. э.

Найдены: 2021 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Regenbogenschusselchen переводится с немецкого языка как «радужная чаша». Так археологи называют кельтские золотые и серебряные монеты, которые были распространены на территории современной Центральной Европы на рубеже тысячелетий. Монеты имеют изогнутую форму, напоминающую дугу радуги. Существует легенда, которая гласит, что «чаши радуги» — это капли золота, падающие на землю на конце радуги. Эта же легенда перекликается с ирландским фольклором — лепрекон прячет горшок золота в месте, где радуга коснулась земли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Радужные чаши»

Фото: Brandenburgisches Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum «Радужные чаши»

Фото: Brandenburgisches Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologisches Landesmuseum Клад нашел археолог-волонтер из Бранденбурга на местной ферме, поначалу приняв чашеобразную монету за крышку от бутылки. В итоге из земли была извлечена 41 «чаша». Историки полагают, что монеты попали в Бранденбург вместе с торговыми караванами в железном веке. Кельты никогда не жили в этой местности, однако в древности здесь находилось поселение раннегерманской культуры.

Копилка легионера Место: Италия, Ливорно

Зарыты: I век до н. э.

Найдены: 2021 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осматривая тосканский лес неподалеку от портового города Ливорно, группа палеонтологов заметила несколько неглубоко зарытых монет. Находка включала 175 серебряных римских денариев в терракотовом горшке, служившем, по предположениям исследователей, копилкой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копилка легионера

Фото: Alberto Cecio / Soprintendenza Archeologia Копилка легионера

Фото: Alberto Cecio / Soprintendenza Archeologia Археологи считают, что владельцем клада мог быть римский легионер, живший в I веке до н. э. 175 денариев тогда равнялись примерно полуторагодичному жалованью солдата (cейчас стоимость сокровища оценивается примерно в €25 тыс.). «Это сокровище — о жизни человека, о сбережениях солдата и его надеждах построить свою ферму… Однако владелец монет умер, не успев воплотить свои мечты»,— делилась предположениями археолог Лорелла Альдериги, которая изучала клад на протяжении года.

Клады Харальда Синезубого Место: Дания, Хобро

Зарыты: Х век

Найдены: 2022 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обходя кукурузное поле с металлоискателем в нескольких километрах от кругового замка викингов Фюркат, группа археологов-любителей обнаружила два клада: около 300 датских, арабских, немецких монет и ювелирные изделия шотландского и ирландского происхождения. Уникальность находки, которую относят к 980-м годам,— наличие крестов на реверсах датских монет. По мнению ученых, их чеканили во время правления короля Харальда I Синезубого, при котором в 965 году Дания официально приняла христианство. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клады Харальда Синезубого

Фото: North Jutland Museums Клады Харальда Синезубого

Фото: North Jutland Museums Согласно раннесредневековому источнику, король был убит во время войны на почве религии со своим сыном Свеном Вилобородым, который был язычником. Обстоятельства закладки кладов ученые связывают как раз с противостоянием между Харальдом и его сыном.

Связки китайских империй Место: Китай, Яньчэн

Зарыты: ХIII век

Найдены: 2022 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На востоке Китая в яме длиной 1,63 м, а шириной 1,58 м и глубиной 0,5 м были найдены 1,5 т бронзовых вэней — монет, датируемых эпохами династий Тан (618–907 годы н. э.) и Сун (960–1279 годы н. э.). Они были перевязаны соломенными жгутами и аккуратно уложены слоями. Исследователи отмечают, что для древнего Китая характерна практика закапывания ценных вещей с целью их сохранения, при этом речь идет не только о деньгах — в землю отправляли и металлические инструменты, и изделия из фарфора. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Связки китайских империй

Фото: Xinhua Связки китайских империй

Фото: Xinhua Археологи предполагают, что клад, зарытый недалеко от города Яньчэн в провинции Цзянсу, спрятали обитатели казармы. Рядом проходила линия фронта между войсками китайской империи Сун и чжурчжэньской империи Цзинь в ходе Сунско-цзиньской войны.

Большой кентуккийский клад Место: США, Кентукки

Зарыт: ХIХ век

Найден: 2023 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 800 монет времен Гражданской войны в США 1860-х нашел фермер из южного штата Кентукки. Тайник с деньгами оставался нетронутым около 160 лет. Среди находок — доллары монетного двора Далонега, построенного в эпоху золотой лихорадки в Джорджии в 1830-х. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой кентуккийский клад

Фото: Numismatic Bibliomania Society Большой кентуккийский клад

Фото: Numismatic Bibliomania Society Исследователи отмечают, что многие богатые жители Кентукки закапывали свои состояния, чтобы избежать конфискации властями Конфедерации. 700 монет клада были золотыми, поэтому некоторые связывают «большой кентуккийский клад» с потерянным «золотом Конфедерации»: согласно распространенной легенде, когда войска Севера готовились к вторжению в Новый Орлеан, власти Конфедерации вывезли из города и спрятали миллионы долларов золотом в надежде на скорое возрождение Юга.

«Воздвиженский» клад Место: Россия, Новгород

Зарыт: Х век

Найден: 2024 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почва Великого Новгорода, одного из древнейших городов России, где княжил легендарный Рюрик, традиционно славится своими благоприятными свойствами, которые позволили сохранить памятники письменности Древней Руси XI–XV веков. Однако не только берестяные грамоты скрываются тут в земле. При исследовании зоны строительства жилого дома на Воздвиженской улице сотрудники Института археологии РАН обнаружили клад последней четверти X века. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Воздвиженский» клад. Широкорогие лунницы, декорированные зернью

Фото: Институт археологии РАН «Воздвиженский» клад. Широкорогие лунницы, декорированные зернью

Фото: Институт археологии РАН «Воздвиженский» клад стал самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди кладов, найденных в ранних культурных горизонтах Новгорода: около 1,8 тыс. монет, большинство из них — дирхамы Арабского Халифата, отчеканенные на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также 80 украшений — бусины, серебряные кольца, пуговицы и части ожерелий.

Бипирамидальный клад Место: Босния и Герцеговина, Толиса

Потерян: I–II века до н. э.

Найден: 2025 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В реке Сава на севере Боснии и Герцеговины археологи обнаружили сотни бипирамидальных железных слитков возрастом около 2 тыс. лет. Из подобных заготовок, имеющих форму двойной пирамиды, кузнецы древности изготавливали оружие и инструменты. Находка считается крупнейшей в Европе, до этого лишь несколько экземпляров таких слитков хранились в музеях Франции, Германии, Словении и Боснии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бипирамидальный клад

Фото: Muzej Vrata Bosne Бипирамидальный клад

Фото: Muzej Vrata Bosne По сообщениям ученых, слитки характерны для переходного периода от латенской (кельтской) культуры к римской эпохе и датируются I–II веками до н. э. Предполагается, что груз со слитками перевозился по реке и затонул при шторме или из-за крушения судна при нападении.

Автор-составитель: Андрей Егупец