ВОЗ рекомендовала организаторам массовых мероприятий учитывать изменения климата

Экстремальная жара становится все более серьезной угрозой при проведении массовых мероприятий, говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения, с которым ознакомился “Ъ”.

ВОЗ изучила 36 научных исследований, посвященных десяткам массовых мероприятий в 1978–2024 годы. Как оказалось, у каждого типа событий есть свой «риск-профиль», к которому можно подготовиться заранее. Так, большинство участников религиозных церемоний — это пожилые люди с высоким уровнем хронических заболеваний (гипертония, диабет, сердечно-сосудистые болезни), которым нужно особое внимание при жаре. При этом они часто стесняются обращаться за медицинской помощью или не хотят прерывать религиозные ритуалы. А вот спортивные события чаще интересны молодежи — и там следует учитывать опасность высоких физических нагрузок в условиях высокой температуры. А на музыкальных фестивалях высок риск отравлений алкоголем или наркотическими веществами, которые усугубляют негативное воздействие жары.

Наиболее эффективная, по мнению ВОЗ, мера — заранее подготовить медицинскую инфраструктуру непосредственно на месте проведения мероприятия. Также ВОЗ советует заранее предусмотреть инфраструктурную защиту от жары: распылители воды, вентиляторы, мобильные охлаждающие установки. Полезно делать в расписании мероприятия специальные перерывы «на охлаждение» и раздавать питьевую воду. К рекомендациям ВОЗ приложила таблицу «быстрой и структурированной оценки рисков, связанных с жарой, до и во время массового мероприятия». Кроме того, организация подготовила шаблоны экстренных предупреждений, которые можно рассылать участникам мероприятий по СМС при повышении рисков жары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошла жара».