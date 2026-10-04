Пошла жара

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала учитывать планетарные климатические изменения при планировании массовых мероприятий. Эксперты поясняют, что посетители спортивных соревнований, музыкальных фестивалей и религиозных церемоний по всему миру страдают от перегрева и тепловых ударов. Поэтому ВОЗ советует использовать мобильные системы охлаждения, раздавать людям питьевую воду, а главное, предусмотреть достаточное количество пунктов медицинской помощи. В столичном дептрансе заверили, что все эти рекомендации уже учитываются, а в РПЦ при подготовке к крестным ходам делают даже больше, чем просит ВОЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Экстремальная жара становится все более серьезной угрозой при проведении массовых мероприятий, говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения, с которым ознакомился “Ъ”. «Изменение климата увеличивает частоту волн жары, их продолжительность и интенсивность. А высокая плотность толпы, ограниченная подвижность людей, недостаточный доступ к прохладе и питьевой воде могут усиливать риски, особенно в городской среде»,— предупреждают авторы документа.

ВОЗ изучила 36 научных исследований, посвященных десяткам массовых мероприятий в 1978–2024 годы. Как оказалось, у каждого типа событий есть свой «риск-профиль», к которому можно подготовиться заранее. Так, большинство участников религиозных церемоний — это пожилые люди с высоким уровнем хронических заболеваний (гипертония, диабет, сердечно-сосудистые болезни), которым нужно особое внимание при жаре. При этом они часто стесняются обращаться за медицинской помощью или не хотят прерывать религиозные ритуалы. А вот спортивные события чаще интересны молодежи — и там следует учитывать опасность высоких физических нагрузок в условиях высокой температуры. А на музыкальных фестивалях высок риск отравлений алкоголем или наркотическими веществами, которые усугубляют негативное воздействие жары.

Наиболее эффективная, по мнению ВОЗ, мера — заранее подготовить медицинскую инфраструктуру непосредственно на месте проведения мероприятия. Согласно исследованиями, пункты первой помощи позволяли оперативно помочь 91,6% людей, которые почувствовали себя плохо, и только 0,9% случаев потребовали дальнейшей госпитализации. Таким образом, дежурство нескольких бригад врачей «в поле» защитит местные больницы и клиники от резкой перегрузки. Также ВОЗ советует заранее предусмотреть инфраструктурную защиту от жары: распылители воды, вентиляторы, мобильные охлаждающие установки. Полезно делать в расписании мероприятия специальные перерывы «на охлаждение» и раздавать питьевую воду. К рекомендациям ВОЗ приложила таблицу «быстрой и структурированной оценки рисков, связанных с жарой, до и во время массового мероприятия». Кроме того, организация подготовила шаблоны экстренных предупреждений, которые можно рассылать участникам мероприятий по СМС при повышении рисков жары.

Вопросы защиты от жары учитываются при планировании каждого мероприятия в Москве, заверили “Ъ” в столичном дептрансе (ведомство выступает организатором крупных велофестивалей в столице).

«В фестивальных городках и на точках по ходу маршрута мы обязательно организуем бесплатную раздачу питьевой воды, а на площадках всегда дежурят бригады скорой помощи, полиция и другие экстренные службы»,— сообщили в пресс-службе департамента.

«В Русской православной церкви с вниманием отнесутся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, поскольку все разумные предостережения, которые высказываются экспертами этой организации, требуют учета, в том числе при проведении религиозных шествий»,— сказал “Ъ” заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, организаторы религиозных мероприятий «во взаимодействии с органами государственной власти» всегда предусматривают участие бригад скорой помощи и мобильных медицинских пунктов, которые могут в случае необходимости обеспечить экстренную медицинскую помощь. «Кроме того, сотни волонтеров участвуют в раздаче питьевой воды. Они готовы в случае необходимости оказать помощь тем участникам крестных ходов, которые в этой помощи нуждаются,— сказал господин Кипшидзе.— Помимо этого у нас есть современные способы обеспечения безопасности, связанной с климатическими условиями. Мы запустили мобильное приложение, которым при необходимости может воспользоваться участник шествия и послать сигнал организаторам мероприятий. Это позволяет медикам либо волонтерам быстро оказаться в том месте, где находится человек, которому требуется помощь».

Господин Кипшидзе заверил, что уровень обеспечения безопасности крестных ходов «является достаточным и в условиях повышенной температуры воздуха, и, как, например, в этом году при обильных осадках, когда была обеспечена необходимая помощь для всех участников крестного хода 6 сентября в Москве».

Александр Черных, Иван Буранов, Павел Коробов