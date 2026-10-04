В Самарской области к отоплению подключили 855 многоквартирных домов

В Самарской области продолжается подключение объектов к системе теплоснабжения. По данным на утро воскресенья, 4 октября, запущены 479 котельных (26 % от общего числа), к отоплению подключены 855 многоквартирных домов (4 %). Об этом сообщает региональное минэнерго и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также отопление в Самарской области подано в 447 образовательных учреждений — школ и детских садов (18 %), а также 484 объекта социальной сферы, культуры и здравоохранения (19 %).

Старт отопительного сезона в каждом муниципалитете определяется отдельным постановлением, которое регламентирует подключение к системе теплоснабжения. В 2026 году соответствующие правовые акты были приняты досрочно — без ожидания достижения нормативной среднесуточной температуры +8 °C в течение пяти дней подряд.

Георгий Портнов