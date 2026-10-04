Над Ростовской областью за ночь сбили около 100 беспилотников

Средства ПВО России за ночь уничтожили над территорией Ростовской области около 100 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Атаки затронули 12 районов области. Информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор. В Тарасовском районе повреждение получило остекление теплиц на агропредприятии. Кроме того, поблизости загорелась сухая трава. Огонь быстро потушили на площади 400 кв. м. «Данные о последствиях на земле будут уточняться», — указал господин Слюсарь.

Как рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь на подлете к столице силы ПВО уничтожили по меньшей мере девять беспилотников. В аэропорту Шереметьево до сих пор введены ограничения на полеты.