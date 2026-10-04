До девяти выросло число сбитых на подлете к Москве дронов

Силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до девяти с начала суток. О первых шести сбитых БПЛА господин Собянин сообщил около 1:20 мск. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Подобные меры вводили этой ночью в двух других московских аэропортах — Внуково и Домодедово. Сейчас они работают в штатном режиме.