Правительство Дона прогнозирует рост сельхозпроизводства на 6% по итогам года

Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств Ростовской области по итогам 2026 года может увеличиться на 6%, до 433,509 млрд руб. За семь месяцев объем составил 167,8272 млрд руб., а индекс производства в сопоставимых ценах достиг 100,2%. Об этом говорится в предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области, которые проанализировал «Ъ-Ростов».

За январь—июль прирост сельхозпроизводства составил 0,2% к соответствующему периоду прошлого года. На весь год областные власти ожидают уже 106% к уровню 2025 года, что соответствует увеличению на 6%.

Оборот розничной торговли за семь месяцев достиг 1,251152 трлн руб. В сопоставимых ценах он увеличился на 3,7%. По итогам 2026 года показатель оценивается в 2,2364881 трлн руб., а динамика ожидается на уровне плюс 6%.

Оборот общественного питания за январь—июль составил 59,7329 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель вырос на 3,9%. Годовая оценка предусматривает оборот в размере 111,3294 млрд руб. и рост на 3,2%.

Объем платных услуг населению за семь месяцев достиг 315,5275 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 3,4%. На весь год прогнозируется 573,6409 млрд руб. и рост на 2,8%.

Численность зарегистрированных безработных за семь месяцев составила 8,1 тыс. человек. На конец 2026 года областные власти ожидают показатель на уровне 7,5 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы за семь месяцев составил 0,3%, годовая оценка — 0,4%.

Фонд заработной платы за январь—июнь составил 469,2734 млрд руб., увеличившись на 13,5% год к году. На весь 2026 год показатель оценивается в 953,5292 млрд руб. Рост ожидается на уровне 8,6%.

Среднемесячная заработная плата за январь—июнь достигла 76 550,7 руб. и увеличилась на 13,9%. Годовая оценка составляет 77 864,5 руб., что соответствует росту на 8,4%.

Среднедушевые денежные доходы населения за январь—июнь составили 59 307 руб. в месяц и выросли на 10,6%. По итогам года показатель ожидается на уровне 70 448,1 руб. в месяц, что на 9,1% выше уровня 2025 года.

Прибыль прибыльных предприятий за январь—июнь составила 120,9897 млрд руб. В текущих ценах это на 8,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 2026 года прибыль оценивается в 419,5508 млрд руб., а рост — в 3,8%.

Роман Лаврухин