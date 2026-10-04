В МВД предупредили о персонализированных атаках мошенников
Мошенники стали изучать интересы, социальные сети и семейные обстоятельства своих жертв, чтобы потом проводить персонализированные атаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
«Они изучают социальные сети, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки человека. В результате жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью-- многоходовые сценарии»,— рассказали в пресс-центре министерства.
Например, как сообщили в МВД, сначала жертве могут отправить сообщение с фишинговой ссылкой. Потом злоумышленники могут позвонить и представиться сотрудниками банка или полиции, чтобы потребовать перевести деньги. В таких схемах также могут участвовать курьеры, которые приезжают за деньгами.
Персонализация превращает разрозненные сведения о человеке в сценарий с несколькими точками давления. В описанной схеме жертву сначала помещают в чат, похожий на рабочий: там используют настоящие фамилии и фотографии, обсуждают «приказы» и «реестры», а затем рассылают сообщения о подозрительных входах, микрозаймах и доверенностях. Информация для такой имитации может поступать из открытых источников и утечек данных компаний и организаций.
Резкая смена собеседников и появление большого числа SMS с кодами и уведомлениями должны насторожить: их используют, чтобы создать ощущение взлома и угрозы деньгам. Следующим признаком служит давление со стороны «помощника», который предлагает позвонить по указанному номеру и одновременно угрожает уголовным делом. В феврале 2024 года в качестве базовой проверки неожиданного обращения рекомендовали спросить себя, чего именно хотят от адресата, почему обратились к нему и по какому вопросу.