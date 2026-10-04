В МВД предупредили о персонализированных атаках мошенников

Мошенники стали изучать интересы, социальные сети и семейные обстоятельства своих жертв, чтобы потом проводить персонализированные атаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Они изучают социальные сети, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки человека. В результате жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью-- многоходовые сценарии»,— рассказали в пресс-центре министерства.

Например, как сообщили в МВД, сначала жертве могут отправить сообщение с фишинговой ссылкой. Потом злоумышленники могут позвонить и представиться сотрудниками банка или полиции, чтобы потребовать перевести деньги. В таких схемах также могут участвовать курьеры, которые приезжают за деньгами.