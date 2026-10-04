Посол России подтвердила готовность страны к диалогу с Чехией

Россия остается открытой к диалогу с Чехией, несмотря на практически самый низкий уровень отношений между двумя странами. Об этом «РИА Новости» сообщила посол России в Праге Анна Пономарева.

«В условиях практически низшей точки российско-чешских отношений сложно представить себе какие-то прорывные и свежие идеи в двусторонних делах,— сказала госпожа Пономарева. — Россия всегда оставалась открытой для диалога и взаимодействия с партнерами, в том числе с чешскими».

Дипломат отметила, что сейчас сложно планировать какое-либо восстановление отношений двух стран. Однако российская сторона остается открытой к контактам с руководством Чехии в той степени, «в какой они к этому готовы».

В Кремле неоднократного заявляли о готовности России возобновить контакты с европейскими странами. В МИДе РФ отмечали, что восстановление отношений зависит от политики Евросоюза. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова начать диалог с руководством ЕС или его отдельными странами без предварительных условий.