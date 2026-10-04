Посол России подтвердила готовность страны к диалогу с Чехией
Россия остается открытой к диалогу с Чехией, несмотря на практически самый низкий уровень отношений между двумя странами. Об этом «РИА Новости» сообщила посол России в Праге Анна Пономарева.
«В условиях практически низшей точки российско-чешских отношений сложно представить себе какие-то прорывные и свежие идеи в двусторонних делах,— сказала госпожа Пономарева. — Россия всегда оставалась открытой для диалога и взаимодействия с партнерами, в том числе с чешскими».
Дипломат отметила, что сейчас сложно планировать какое-либо восстановление отношений двух стран. Однако российская сторона остается открытой к контактам с руководством Чехии в той степени, «в какой они к этому готовы».
В Кремле неоднократного заявляли о готовности России возобновить контакты с европейскими странами. В МИДе РФ отмечали, что восстановление отношений зависит от политики Евросоюза. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова начать диалог с руководством ЕС или его отдельными странами без предварительных условий.
Резкое ухудшение российско-чешских отношений в апреле 2021 года было связано с «делом Врбетице» и сопровождалось взаимной высылкой дипломатов: Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, а Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Кризис затронул и экономические проекты. В апреле 2021 года Чехия отстранила «Росатом» от тендера на строительство АЭС «Дукованы». Тогдашний глава чешского МИДа оценивал восстановление отношений как долгий процесс, при этом результат переговоров, по его словам, предсказать было нельзя.