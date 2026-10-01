Путин заявил о готовности к диалогу с Европой без предварительных условий

Россия готова при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или его отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может.

«Некоторые политики говорят, что нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала отношения с Россией — диктат больше, чем в Советском Союзе»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Владимир Путин призвал европейские страны прекратить обвинять Россию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине.