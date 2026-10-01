Путин заявил о готовности к диалогу с Европой без предварительных условий
Россия готова при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или его отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может.
«Некоторые политики говорят, что нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала отношения с Россией — диктат больше, чем в Советском Союзе»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
Владимир Путин призвал европейские страны прекратить обвинять Россию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине.
Отсутствие предварительных условий со стороны Москвы само по себе не снимает политического барьера в ЕС. К маю 2026 года там формировался костяк политиков, выступавших против возобновления диалога с Москвой; глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призывал Брюссель выдержать стратегическую паузу, указывая, что Россия пытается втянуть ЕС в переговоры, чтобы ослабить санкционный режим и выиграть время.
Разногласия касаются и содержания возможных контактов. Еще в 2021 году Москва отделяла внешнеполитический диалог и сотрудничество по международным вопросам от обсуждения внутренней политики России, которую считала недопустимой частью повестки; со стороны ЕС при этом звучала открытая поддержка оппозиционных сил.
Предыдущие попытки договориться о прямом формате также сталкивались с несогласием внутри Евросоюза: в июне 2021 года о необходимости диалога говорили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако, по данным Bloomberg, около десяти европейских стран выступили против саммита с участием России. Поэтому возможность переговоров зависит не только от заявления Москвы, но и от готовности европейских стран согласовать общий подход к самому формату контактов.