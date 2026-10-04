«Мураками», Бебуришвили и премьера в Волковском
Куда сходить в Ярославле с 5 по 11 октября
В Ярославле на этой неделе выступят Gazan, «Папин Олимпос» и «Мураками». В городе также пройдут ирландское танцевальное шоу Celtica of the Dance и стендап Андрея Бебуришвили. Театральная программа включает гастроли Волгоградского театра юного зрителя и премьеру в Волковском. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».
Группа "Мураками"
Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ
Концерты
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского выступит в Ярославской филармонии. Концерт пройдет в рамках гастрольной программы коллектива.
Когда: 6 октября, 18:30
Где: концертный зал им. Л. В. Собинова Ярославской филармонии
Билеты: от 1 000 руб.
Возрастное ограничение: 12+
Татьяна Куртукова
Татьяна Куртукова выступит в КЗЦ «Миллениум» с концертной программой «Матушка-Земля». В шоу народные и авторские песни сочетаются с современными сценическими решениями и мотивами русского фольклора.
Когда: 8 октября, 19:00
Где: КЗЦ «Миллениум»
Билеты: от 2 500 руб.
Возрастное ограничение: 0+
Gazan
Исполнитель Gazan даст концерт в ДК «Нефтяник». Артист работает на стыке хип-хопа и поп-музыки, а широкую известность ему принесли песни, ставшие популярными в социальных сетях.
Gazan
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Когда: 9 октября, 19:00
Где: ДК «Нефтяник»
Билеты: от 1,2 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 6+
VERBEE
Концерт VERBEE пройдет в клубе «Китайский летчик Джао Да». В программе — известные песни артиста, включая «Зацепила», «Один», «Давай взорвем» и «Не смогу», а также новые треки.
Когда: 9 октября, 20:00
Где: «Китайский летчик Джао Да»
Билеты: от 1,8 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 12+
Celtica of the Dance
Ирландское танцевальное шоу представит программу с кельтской музыкой, ирландским степом и живым вокалом. В постановке сочетаются танцы и живая музыка с использованием скрипки, флейты, гитары и традиционного ирландского барабана бойрана.
Когда: 10 октября, 19:00
Где: Театр юного зрителя им. Розова
Билеты: от 1,2 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 6+
«Папин Олимпос»
Группа представит в Ярославле программу нового тура. В концерт войдут песни с альбома «Интоксикация», а также известные композиции коллектива «Официантка», «Школа» и «Динозаврики».
Когда: 10 октября, 19:00
Где: «Китайский летчик Джао Да»
Билеты: от 2 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Магия Edgarcello»
Музыкальное шоу пройдет в ДК имени Добрынина. В основе выступления — музыка виолончелиста Edgarcello, который соединяет звучание классического инструмента с современными композициями.
Когда: 10 октября, 18:00
Где: ДК им. Добрынина
Билеты: от 1,2 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 6+
ЭРГФУ им. Васи Ложкина
В «Папином гараже» выступит ЭРГФУ им. Васи Ложкина. Известный художник и рок-музыкант вновь порадует своих поклонников авторскими композициями на стыке панк-рока и психоделики.
Когда: 11 октября, 20:00
Где: «Папин гараж»
Возрастное ограничение: 18+
Вася Ложкин
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Мураками»
Группа «Мураками» выступит с программой «Невеста хочет в...». Тур проходит в поддержку 13-го студийного альбома коллектива «Невеста хочет домой», выпущенного в апреле 2026 года.
Когда: 11 октября, 19:00
Где: «Руки Вверх! Бар»
Билеты: от 1,8 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Струны Руси»
Ярославский муниципальный оркестр русских народных инструментов представит программу «Душа гармони и баяна». В концерте прозвучат произведения для русских народных инструментов, в центре программы — баян и гармонь.
Когда: 11 октября, 15:00
Где: КСК «Вознесенский»
Билеты: от 400 руб.
Возрастное ограничение: 6+
Театр
«Вверх тормашками»
Фото: ТЮЗ им. Розова
«Вверх тормашками»
В Ярославском ТЮЗе на неделе пройдут большие гастроли Волгоградского театра юного зрителя. Их откроет музыкальный спектакль по пьесе Ксении Драгунской о девочке Лизе и ее бабушке, которые неожиданно получают возможность посмотреть на привычную жизнь с другой стороны.
Когда: 8, 9 октября, 11:00
Где: Театр юного зрителя им. В. С. Розова
Билеты: от 500 руб.
Возрастное ограничение: 6+
«Так не бывает»
Еще одна постановка волгоградского театра — водевиль о гусарах, романтических барышнях и плутоватых слугах, построенная на традиционных для этого жанра комических ситуациях.
Когда: 9 октября, 18:30
Где: ТЮЗ им. Розова
Билеты: от 650 руб.
Возрастное ограничение: 12+
«Так не бывает»
Фото: ТЮЗ им. Розова
«Сонечка»
Моноспектакль создан по мотивам «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой и рассказывает об актрисе Софье Голлидэй и ее встрече с поэтессой. Постановка построена как диалог Цветаевой и Голлидэй, а также прошлого и настоящего.
Когда: 9 октября, 19:00
Где: «Ваксман-центр»
Билеты: от 1,3–1,4 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Племена»
На сцене Волковского театра покажут премьеру спектакля Александра Созонова по пьесе британского драматурга Нины Рейн о глухом с рождения Билли, который вырос в семье слышащих. Знакомство с Сильвией, постепенно теряющей слух, заставляет героя по-новому взглянуть на отношения с близкими и собственную идентичность.
Когда: 10 и 11 октября, 18:30
Где: Волковский театр
Билеты: от 1 000 руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Детективное агентство “Синий заяц”»
Комедийный спектакль о разорившемся детективном агентстве, куда приходит клиентка с просьбой об охране. Героям предстоит выяснить, действительно ли новой клиентке кто-то угрожает и почему она обратилась именно в это агентство.
Когда: 10 октября, 19:00
Где: Дом актера им. Сергея Пускепалиса
Билеты: от 1,3 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Вечер современной хореографии»
В программу вошли два пластических спектакля — «Человек. Бог. Юмор» и «Мерянка. Сказ». Вечер объединяет две самостоятельные хореографические работы, выполненные в жанре современного и пластического театра.
Когда: 11 октября, 18:00
Где: Дом актера им. Сергея Пускепалиса
Билеты: от 1 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 16+
«Ночной гость»
Психологический триллер о семейной паре и человеке из прошлого, неожиданно появившемся в их доме. Встреча превращается в психологическую игру, в которой каждый из троих пытается понять, кто говорит правду.
Когда: 11 октября, 18:00
Где: КЗЦ «Миллениум»
Билеты: от 1 800 руб.
Возрастное ограничение: 12+
Стендап
Илья Раевский
Сольный стендап-концерт Ильи Раевского пройдет во Дворце молодежи. Комик выступит с программой о повседневной жизни, отношениях и бытовых ситуациях.
Когда: 7 октября, 19:00
Где: Дворец молодежи
Билеты: от 1 500 руб.
Возрастное ограничение: 18+
Андрей Бебуришвили
Комик Андрей Бебуришвили представит новую программу «Удобный». Ярославское выступление перенесено с 24 сентября; ранее купленные билеты действительны на новую дату.
Когда: 10 октября, 19:00
Где: Дворец молодежи
Билеты: от 1,7 тыс. руб.
Возрастное ограничение: 18+
Выставки
«Эффект оперы Зимина»
В Ярославском музее-заповеднике работает выставка к 150-летию театрального деятеля Сергея Зимина. Экспозиция рассказывает о том, как мечта предпринимателя и мецената о собственном оперном театре стала делом его жизни и повлияла на развитие отечественного оперного искусства. Выставку представил Бахрушинский театральный музей.
Когда: до 6 декабря, 10:00–20:00
Где: Ярославский музей-заповедник, зал «Классика»
Билеты: от 400 руб.
Возрастное ограничение: 0+
Фрагмент афиши выставки «Эффект оперы Зимина»
Фото: Ярославский музей-заповедник