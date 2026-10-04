«Мураками», Бебуришвили и премьера в Волковском

В Ярославле на этой неделе выступят Gazan, «Папин Олимпос» и «Мураками». В городе также пройдут ирландское танцевальное шоу Celtica of the Dance и стендап Андрея Бебуришвили. Театральная программа включает гастроли Волгоградского театра юного зрителя и премьеру в Волковском. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Мураками"

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ Группа "Мураками"

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Концерты

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского выступит в Ярославской филармонии. Концерт пройдет в рамках гастрольной программы коллектива.

Когда: 6 октября, 18:30 Где: концертный зал им. Л. В. Собинова Ярославской филармонии Билеты: от 1 000 руб. Возрастное ограничение: 12+

Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова выступит в КЗЦ «Миллениум» с концертной программой «Матушка-Земля». В шоу народные и авторские песни сочетаются с современными сценическими решениями и мотивами русского фольклора.

Когда: 8 октября, 19:00 Где: КЗЦ «Миллениум» Билеты: от 2 500 руб. Возрастное ограничение: 0+

Gazan

Исполнитель Gazan даст концерт в ДК «Нефтяник». Артист работает на стыке хип-хопа и поп-музыки, а широкую известность ему принесли песни, ставшие популярными в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gazan

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Gazan

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Когда: 9 октября, 19:00 Где: ДК «Нефтяник» Билеты: от 1,2 тыс. руб. Возрастное ограничение: 6+

VERBEE

Концерт VERBEE пройдет в клубе «Китайский летчик Джао Да». В программе — известные песни артиста, включая «Зацепила», «Один», «Давай взорвем» и «Не смогу», а также новые треки.

Когда: 9 октября, 20:00 Где: «Китайский летчик Джао Да» Билеты: от 1,8 тыс. руб. Возрастное ограничение: 12+

Celtica of the Dance

Ирландское танцевальное шоу представит программу с кельтской музыкой, ирландским степом и живым вокалом. В постановке сочетаются танцы и живая музыка с использованием скрипки, флейты, гитары и традиционного ирландского барабана бойрана.

Когда: 10 октября, 19:00 Где: Театр юного зрителя им. Розова Билеты: от 1,2 тыс. руб. Возрастное ограничение: 6+

«Папин Олимпос»

Группа представит в Ярославле программу нового тура. В концерт войдут песни с альбома «Интоксикация», а также известные композиции коллектива «Официантка», «Школа» и «Динозаврики».

Когда: 10 октября, 19:00 Где: «Китайский летчик Джао Да» Билеты: от 2 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Магия Edgarcello»

Музыкальное шоу пройдет в ДК имени Добрынина. В основе выступления — музыка виолончелиста Edgarcello, который соединяет звучание классического инструмента с современными композициями.

Когда: 10 октября, 18:00 Где: ДК им. Добрынина Билеты: от 1,2 тыс. руб. Возрастное ограничение: 6+

ЭРГФУ им. Васи Ложкина

В «Папином гараже» выступит ЭРГФУ им. Васи Ложкина. Известный художник и рок-музыкант вновь порадует своих поклонников авторскими композициями на стыке панк-рока и психоделики.

Когда: 11 октября, 20:00 Где: «Папин гараж» Возрастное ограничение: 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вася Ложкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Вася Ложкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Мураками»

Группа «Мураками» выступит с программой «Невеста хочет в...». Тур проходит в поддержку 13-го студийного альбома коллектива «Невеста хочет домой», выпущенного в апреле 2026 года.

Когда: 11 октября, 19:00 Где: «Руки Вверх! Бар» Билеты: от 1,8 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Струны Руси»

Ярославский муниципальный оркестр русских народных инструментов представит программу «Душа гармони и баяна». В концерте прозвучат произведения для русских народных инструментов, в центре программы — баян и гармонь.

Когда: 11 октября, 15:00 Где: КСК «Вознесенский» Билеты: от 400 руб. Возрастное ограничение: 6+

Театр

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вверх тормашками»

Фото: ТЮЗ им. Розова «Вверх тормашками»

Фото: ТЮЗ им. Розова

«Вверх тормашками»

В Ярославском ТЮЗе на неделе пройдут большие гастроли Волгоградского театра юного зрителя. Их откроет музыкальный спектакль по пьесе Ксении Драгунской о девочке Лизе и ее бабушке, которые неожиданно получают возможность посмотреть на привычную жизнь с другой стороны.

Когда: 8, 9 октября, 11:00 Где: Театр юного зрителя им. В. С. Розова Билеты: от 500 руб. Возрастное ограничение: 6+

«Так не бывает»

Еще одна постановка волгоградского театра — водевиль о гусарах, романтических барышнях и плутоватых слугах, построенная на традиционных для этого жанра комических ситуациях.

Когда: 9 октября, 18:30 Где: ТЮЗ им. Розова Билеты: от 650 руб. Возрастное ограничение: 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Так не бывает»

Фото: ТЮЗ им. Розова «Так не бывает»

Фото: ТЮЗ им. Розова

«Сонечка»

Моноспектакль создан по мотивам «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой и рассказывает об актрисе Софье Голлидэй и ее встрече с поэтессой. Постановка построена как диалог Цветаевой и Голлидэй, а также прошлого и настоящего.

Когда: 9 октября, 19:00 Где: «Ваксман-центр» Билеты: от 1,3–1,4 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Племена»

На сцене Волковского театра покажут премьеру спектакля Александра Созонова по пьесе британского драматурга Нины Рейн о глухом с рождения Билли, который вырос в семье слышащих. Знакомство с Сильвией, постепенно теряющей слух, заставляет героя по-новому взглянуть на отношения с близкими и собственную идентичность.

Когда: 10 и 11 октября, 18:30 Где: Волковский театр Билеты: от 1 000 руб. Возрастное ограничение: 16+

«Детективное агентство “Синий заяц”»

Комедийный спектакль о разорившемся детективном агентстве, куда приходит клиентка с просьбой об охране. Героям предстоит выяснить, действительно ли новой клиентке кто-то угрожает и почему она обратилась именно в это агентство.

Когда: 10 октября, 19:00 Где: Дом актера им. Сергея Пускепалиса Билеты: от 1,3 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Вечер современной хореографии»

В программу вошли два пластических спектакля — «Человек. Бог. Юмор» и «Мерянка. Сказ». Вечер объединяет две самостоятельные хореографические работы, выполненные в жанре современного и пластического театра.

Когда: 11 октября, 18:00 Где: Дом актера им. Сергея Пускепалиса Билеты: от 1 тыс. руб. Возрастное ограничение: 16+

«Ночной гость»

Психологический триллер о семейной паре и человеке из прошлого, неожиданно появившемся в их доме. Встреча превращается в психологическую игру, в которой каждый из троих пытается понять, кто говорит правду.

Когда: 11 октября, 18:00 Где: КЗЦ «Миллениум» Билеты: от 1 800 руб. Возрастное ограничение: 12+

Стендап

Илья Раевский

Сольный стендап-концерт Ильи Раевского пройдет во Дворце молодежи. Комик выступит с программой о повседневной жизни, отношениях и бытовых ситуациях.

Когда: 7 октября, 19:00 Где: Дворец молодежи Билеты: от 1 500 руб. Возрастное ограничение: 18+

Андрей Бебуришвили

Комик Андрей Бебуришвили представит новую программу «Удобный». Ярославское выступление перенесено с 24 сентября; ранее купленные билеты действительны на новую дату.

Когда: 10 октября, 19:00 Где: Дворец молодежи Билеты: от 1,7 тыс. руб. Возрастное ограничение: 18+

Выставки

«Эффект оперы Зимина»

В Ярославском музее-заповеднике работает выставка к 150-летию театрального деятеля Сергея Зимина. Экспозиция рассказывает о том, как мечта предпринимателя и мецената о собственном оперном театре стала делом его жизни и повлияла на развитие отечественного оперного искусства. Выставку представил Бахрушинский театральный музей.

Когда: до 6 декабря, 10:00–20:00 Где: Ярославский музей-заповедник, зал «Классика» Билеты: от 400 руб. Возрастное ограничение: 0+