Главные новости за 3 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодаре днем 3 октября включили сигнал «Внимание всем» — городские службы отражали атаку беспилотников.

«Аэрофлот» 3 октября корректирует расписание рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов. Часть рейсов перенесена.

Минтранс РФ обновил правила проезда транспорта по Крымскому мосту, уточнив требования к эвакуаторам и автомобилям с прицепами.

В Краснодарском крае выявили более 1,2 тыс. незаконных подключений бытовой канализации к системе ливневого водоотведения. Нарушения обнаружили при обследовании более 18 тыс. адресов.

В Анапе в рамках новой пятилетней программы газификации и догазификации до 2030 года в работе находятся около 11 тыс. заявок жителей на подключение к газу. Всего за предыдущую пятилетку от анапчан поступило около 13 тыс. заявок.

Полиция Краснодара начала проверку после конфликта между продавщицей и посетителем магазина на улице Герцена. 37-летняя женщина заявила, что мужчина избил ее после словесной перепалки.