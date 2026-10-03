Над Кубанью и другими регионами России за ночь перехватили 218 БПЛА

В ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники перехватывали с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября. Они также были обнаружены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом.

Как писал «Ъ-Кубань», в Туапсинском округе обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате происшествия нет. Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Анна Гречко