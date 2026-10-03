В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА, в городе звучит сирена

В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — городские службы отражают атаку беспилотников. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, перейти в безопасное место и не выходить на улицу до отмены сигнала, сообщил в своих соцсетях мэр Евгений Наумов.

Находящимся в помещениях рекомендуют укрыться в комнате без окон, держаться подальше от окон и дверей и не пользоваться лифтами. На улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или паркинге.

Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Если человек находится в машине, ему советуют покинуть ее и найти укрытие.

При обнаружении БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру 112. Жителей также призвали не публиковать фото и видео беспилотников, мест их падения и работы ПВО и оперативных служб, а также следить за сообщениями официальных источников.

Всего в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко