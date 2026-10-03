«Аэрофлот» отменяет часть рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик

«Аэрофлот» 3 октября корректирует расписание рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов. Часть рейсов перенесена, некоторые отменены, сообщили в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Отдельные рейсы направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений пассажиров планируют доставить к месту назначения. Время вылета с запасных аэродромов может дополнительно измениться из-за необходимости предоставить экипажам отдых в соответствии с нормами рабочего времени.

Для пассажиров некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах, организуют наземную перевозку. В авиакомпании рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверить статус рейса на онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием». При отмене рейса пассажирам рекомендуют не приезжать в аэропорт.

Наземные службы и представительства «Аэрофлота» работают в усиленном режиме. Ожидающим вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Всего в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко