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«Аэрофлот» отменяет часть рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик

«Аэрофлот» 3 октября корректирует расписание рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов. Часть рейсов перенесена, некоторые отменены, сообщили в авиакомпании.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Отдельные рейсы направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений пассажиров планируют доставить к месту назначения. Время вылета с запасных аэродромов может дополнительно измениться из-за необходимости предоставить экипажам отдых в соответствии с нормами рабочего времени.

Для пассажиров некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах, организуют наземную перевозку. В авиакомпании рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверить статус рейса на онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием». При отмене рейса пассажирам рекомендуют не приезжать в аэропорт.

Наземные службы и представительства «Аэрофлота» работают в усиленном режиме. Ожидающим вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Всего в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко

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