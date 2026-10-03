Минтранс РФ уточнил правила проезда по Крымскому мосту

Минтранс РФ обновил правила проезда транспорта по Крымскому мосту, уточнив требования к эвакуаторам и автомобилям с прицепами. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на переправе в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По-прежнему обязательны досмотр транспорта, багажа и граждан. Разрешен проезд легковых автомобилей, а также грузовиков общей массой до 1,5 тонны с прицепом при условии, что суммарная масса автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонны.

Эвакуаторам категории «Б» разрешено движение, если они перевозят на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.

При этом по мосту запрещен проезд электромобилей и гибридов, грузовиков массой более 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также пассажирских фургонов, переоборудованных для коммерческих перевозок.

Автомобили с багажом размером не более 60х70 см направляют на ручной досмотр.

Машины с негабаритным грузом проходят проверку на стационарном инспекционно-досмотровом комплексе с использованием рентгеновского оборудования.

Ранее на подъезде к мосту со стороны Тамани начали выдавать водителям специальные карточки для определения типа досмотра. Ожидается, что это позволит ускорить прохождение проверки.

Анна Гречко